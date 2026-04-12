توتر على الحدود الموريتانية المالية: جدل حول ترسيم الحدود وانتهاكات مزعومة

يتصاعد التوتر على الحدود بين موريتانيا ومالي بسبب دخول الجيش المالي لقرى موريتانية، مما أثار جدلاً حول ترسيم الحدود وانتهاكات مزعومة. يدعو سياسيون موريتانيون إلى تدخل عاجل لحماية الحدود والمواطنين، في حين ينفي الجيش الموريتاني أي توغل للقوات المالية.

تمثل الحدود المشتركة بين موريتانيا و مالي ، التي تمتد لأكثر من 2200 كيلومتر، مصدر توتر أمني وسياسي متصاعد. تثير حوادث دخول الجيش ال مالي المتكررة لقرى حدودية ذات أغلبية سكانية موريتانية جدلاً واسعًا، وتدعو إلى ترسيم الحدود بشكل عاجل. فقد شهدت الفترة الأخيرة دخول القوات ال مالي ة إلى قرى موريتانية عدة مرات، مما أثار استياءً وغضبًا في الأوساط الموريتانية، معتبرين ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية.

يتهم السكان القوات المالية بإبلاغهم بأن القرى تقع داخل الأراضي المالية، مما يزيد من تعقيد الوضع ويدعو إلى تدخل فوري لحل النزاع الحدودي. يترافق هذا التوتر مع فتور في العلاقات الثنائية بين البلدين، مما يزيد من حدة التوتر ويجعل من الضروري إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة. يعتبر هذا الوضع استمرارًا لتجارب سابقة لم تسفر عن نتائج إيجابية، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من السلطات لتجنب تفاقم الأوضاع. تطالب شخصيات سياسية موريتانية بتدخل عاجل لترسيم الحدود، مشددة على ضرورة حماية أرواح وممتلكات المواطنين الموريتانيين في المناطق الحدودية. وتعتبر هذه التجاوزات ذريعة للجيش المالي لارتكاب انتهاكات مستمرة، مما يتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة الموريتانية. تشير هذه المطالبات إلى أهمية وضع حد لهذا الوضع المتدهور الذي يهدد أمن وسلامة السكان في المنطقة. يجب على السلطات الموريتانية اتخاذ إجراءات فورية لضمان حماية الحدود وصون سيادة البلاد، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات شفافة في الانتهاكات المزعومة. تأتي هذه الأحداث في ظل تصريحات سابقة لمسؤولين موريتانيين تؤكد على عدم ترسيم الحدود بشكل دقيق، مما يزيد من تعقيد المشكلة ويدعو إلى ضرورة التعاون بين البلدين لتحديد الحدود بشكل واضح. في المقابل، أصدر الجيش الموريتاني بيانًا ينفي أي توغل للقوات المالية داخل الأراضي الموريتانية، مؤكدًا أن القرى التي دخلتها القوات المالية تقع داخل الأراضي المالية وفقًا للخرائط المعتمدة. وأشار البيان إلى أن الزيارات الميدانية التي قام بها الجيش المالي للقرى داخل الأراضي المالية هي زيارات طبيعية، داعيًا إلى تحري الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات لتجنب إثارة البلبلة. يؤكد الجيش الموريتاني على متابعته الدقيقة للوضع على الحدود، وعلى استعداده لحماية حدود البلاد في حال حدوث أي انتهاكات. في سياق متصل، قام والي الحوض الغربي بزيارة للقرى الحدودية، مشددًا على ضرورة الحيطة والحذر نظرًا للوضع الأمني في مالي، ودعا إلى التعاون مع السلطات لحماية الحدود وأمن المواطنين. هذا بالإضافة إلى تأكيده على أن الدولة تضع حماية مواطنيها على رأس أولوياتها. يعكس هذا الوضع المتوتر الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول مستدامة للنزاع الحدودي، وتجاوز الخلافات من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة





