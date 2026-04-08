توترات في المنطقة: وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وإيران وسط مخاوف وتحديات

وسط تصاعد التوترات في المنطقة، أعلنت مصادر عن التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار على مضض، مع استمرار القلق بشأن مصالحها واحتمالية استئناف الأعمال العدائية. تتناول هذه المقالة تعقيدات الاتفاق المحتمل بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى التداعيات الإنسانية الناجمة عن الغارات الإسرائيلية على لبنان.

أفاد مصدر مطلع بأن دولة الاحتلال ستلتزم ب وقف إطلاق النار على مضض، وذلك اقتداءً بالرئيس ترامب ، إذ لا يزال لديها المزيد من الأهداف المدرجة على قائمتها، والمزيد من الغايات التي تود تحقيقها من خلال العمل العسكري داخل إيران . في 18 آذار/ مارس الماضي، رفض نتنياهو الإجابة على سؤال لمراسل سي إن إن بشأن ما إذا كانت دولة الاحتلال ستوقف هجماتها على إيران في حال توصل ترامب إلى اتفاق ل وقف إطلاق النار ، لكنه أقر بأن ترامب هو القائد وأنه حليفه.

ونقلت مصادر عبرية عن مصادر مطلعة قولها إن تل أبيب وافقت على وقف إطلاق النار مع إيران وستحترمه، لكنها قلقة بشأن الاتفاق المتوقع توقيعه بين واشنطن وطهران خلال المباحثات التي ستعقد في باكستان. ووفقًا للمصدر نفسه، فإن دولة الاحتلال تخشى سيناريو لا تُراعى فيه مصالحها، أو بعضها، في الاتفاق. في الوقت نفسه، صرّح مصدر في البيت الأبيض لصحيفة نيويورك تايمز بأن الاحتلال سيعلق أيضًا هجماته على إيران لمدة أسبوعين. وأكدت الصحيفة أن أربع قضايا تهم الاحتلال لا تزال عالقة بشكل مباشر في هذه المرحلة، اثنتان منها تخصان الحملة العسكرية التي شرعت تل أبيب في شنها ضد إيران، وهما البرنامج النووي الإيراني، حيث لا يزال مصير اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه إيران غير واضح، ومشروع إنتاج الصواريخ الباليستية، حيث لا يوجد التزام إيراني حاليًا بالتخلي عن هذا المشروع. من غير الواضح أيضًا ما إذا كان الاتفاق الناشئ سيرفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران والحرس الثوري وشخصيات بارزة في نظام طهران الذي لا يزال ممسكاً بالسلطة، ولطالما بذلت تل أبيب جهوداً كبيرة لفرض هذه العقوبات. صرح نتنياهو الأربعاء بأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لا يمثل نهاية للحرب، بل محطة لتحقيق جميع الأهداف التي وضعتها دولة الاحتلال، وقال إن الإصبع سيبقى على الزناد، وأن جيش الاحتلال مستعد لاستئناف القتال في أي لحظة يتطلبها الموقف. وفي السياق، تُعدّ الحرب ضد حزب الله قضية أخرى تثير القلق. فقد صرّح رئيس الوزراء الباكستاني بأن وقف إطلاق النار يشمل الجبهة اللبنانية أيضاً، وأفاد مصدر مُطّلع لصحيفة هآرتس بأن دولة الاحتلال أُبلغت بضرورة الالتزام بذلك. مع ذلك، أصدر مكتب نتنياهو بياناً باللغة الإنجليزية يُفيد بأن وقف إطلاق النار لا يشمل الجبهة الشمالية. في غضون ذلك، يبقى من غير الواضح ما إذا كان الاحتلال سيسمح بربط أي اتفاق مُستقبلي مع طهران بوقف القتال ضد حزب الله، والذي سيفضي إلى بقاء امتلاك الحزب لترسانة من الصواريخ. في وقت سابق، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن انتهاكات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران تقوض روح عملية السلام، داعيًا إلى ضبط النفس، ومشيراً إلى أنه يجب إعطاء الدبلوماسية فرصة كافية. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على البلاد، مشيرة إلى 182 شهيدًا و890 مصابًا. وأعلن رئيس الوزراء اللبناني عن إعلان الحداد الوطني يوم الخميس على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية. هذه التطورات تعكس تعقيد المشهد السياسي والعسكري، مع تداخل المصالح والتوترات المستمرة. يبدو أن وقف إطلاق النار الهش قد يكون مجرد استراحة مؤقتة قبل استئناف الأعمال العدائية، مع استمرار كل طرف في السعي لتحقيق أهدافه.





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines