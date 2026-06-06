توترات في آسيا: كوريا الشمالية تتشدد نووياً وتايوان ترصد استفزازاً صينياً

شهدت المنطقة الآسيوية تطورات متزامنة، حيث أكدت كوريا الشمالية تمسكها ببرنامجها النووي، وفي الوقت نفسه تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي بين تايوان والصين، فيما يستعد الزعيم الكوري لاستقبال الرئيس الصيني.

شهدت منطقة شرق آسيا تطورات متزامنة تعكس تصاعد التوترات الإقليمية. أعربت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن عدم قابلية البرنامج النووي للتفاوض، مؤكدة أن وضع بلادها كقوة نووية أمر محسوم ولا يمكن التراجع عنه.

جاء هذا التصريح عشية زيارة مرتقبة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بيونغ يانغ، مما يشير إلى تنسيق محتمل بين البلدين في ظل الضغوط الدولية. وتعتبر كيم يو جونغ التي تشغل منصب مديرة إدارة الشؤون العامة في حزب العمال الكوري لاعبا رئيسيا في ملف السياسة الخارجية والتواصل، وتصريحاتها تعكس الموقف الرسمي الثابت للبلاد. وأضافت أن أي تهديد ضد كوريا الشمالية لن يتم التسامح معه، مما يزيد من احتمالية استمرار الجمود في المحادثات النووية.

في تطور منفصل في بحر الصين الجنوبي، أعلنت تايوان أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني وأخرى للمسح نفذتا عملية منسقة تعتبرها تايوان استفزازية في المياه المحيطة بجزر براتاس. وتسيطر تايوان على هذه الجزر المرجانية غير المأهولة والتي تقع على بعد نحو 400 كيلومتر جنوب البلاد، وتتمتع بحماية محدودة. ويرى خبراء أمنيون أن هذه الجزر قد تكون هدفا لهجوم صيني بسبب بعدها عن تايوان وأهميتها الاستراتيجية.

وأفاد خفر السواحل التايواني أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد تنسيق بين سفن خفر السواحل الصينية وسفن المسح لاستفزاز تايوان، مؤكدا أن بكين تحاول خلق وهم كاذب بالسيادة على المنطقة. وأرسلت تايوان سفنا للرد، مشددة على عدم التهاون مع أي استفزاز بحري. على الصعيد الكوري الشمالي، قام الزعيم كيم جونغ أون بزيارة المدمرة البحرية كانغ كون للإشراف على اختبار ملاحة ناجح، مؤكدا ضرورة تعزيز قدرة البحرية على الردع النووي.

وقد أشرف كيم في العام الماضي على إطلاق فاشل لهذه المدمرة التي تم إصلاحها وإعادة إطلاقها لاحقا. وخلال الزيارة، شدد كيم على أهمية تطوير القوات البحرية بسرعة لتصبح قادرة على تولي مسؤولية جزء من الردع النووي الحربي، معتبرا بناء أسطول بحري قادر على توجيه ضربة قاضية للأعداء تحت الماء وفوقه هدفا أساسيا لخطة تطوير الدفاع لمدة خمس سنوات.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كل من الصين وكوريا الشمالية أن الرئيس شي جينبينغ سيزور بيونغ يانغ الأسبوع المقبل في أول زيارة له منذ سنوات، مما يمثل دفعة دبلوماسية مهمة للعلاقات الثنائية





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