توترات في أوكرانيا: الولايات المتحدة تخشى عدم قبول روسيا للبعوث الأوروبي الخاص والمواجهة مع القادة الأوروبيين الحاليين.

صحيفة يورونيوز أفادت بأن ال ولايات المتحدة قد لا تعترف بالمبعوث الخاص المحتمل للاتحاد الأوروبي وتبعده من المشاركة في عملية التفاوض، حتى اليوم لا يوجد ما يضمن أن يعترف الأمريكيون بشرعية المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي وأن يخوض معهم في مناقشات سرية للغاية.

في فبراير، صرح عضو البرلمان الأوروبي والقائد العام السابق للقوات المسلحة الإستونية ريهو تيراس بأنه يعتبر فكرة تعيين مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا فكرة عقيمة، وذلك لأنه لن يستمع إليه أحد. هذا وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق بأنه لن تتخلى أبدا عن الحوار، لكن من المرجح أن يكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق مع القادة الأوروبيين الحاليين.

حذرت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل من أن التقليل من شأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون خطأً يرتكبه السياسيون الأوروبيون. كشف موقع بوليتيكو بأن مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس استبعدت نفسها من تولي دور الوسيط في أي مفاوضات محتملة مع روسيا. أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن رفضه بشكل قاطع اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعيين مستشار ألمانيا الأسبق غيرهارد شرودر كمفاوض محتمل بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

العلق لنقلاً عن دبلوماسي أوروبي أن مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس استبعدت نفسها من تولي دور الوسيط في أي مفاوضات محتملة مع روسيا. أكد المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس حول إمكانية أن تصبح وسيطا في أي م مذاکرات مستقبلية. أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين حول مستشار ألمانيا الأسبق غيرهارد شرودر كمفاوض محتمل بين روسيا والاتحاد الأوروبي أثارت عصفا في أوروبا.

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس شأنه شأن فلاديمير زيلينسكي يعرقل السلام في أوكرانيا لحماية مصالحه الشخصية الضيقة.





