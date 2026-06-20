توتر غير مسبوق في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: ترامب وفانس يوجهان تحذيرات صارمة لإسرائيل

يشهد التحالف الأمريكي الإسرائيلي لحظة عصيبة بعد تصريحات حادة من نائب الرئيس فانس وترامب، حيث ينتقدان سياسات إسرائيل في لبنان وغزة، ويهددان بتقويض الدعم الأمريكي إذا استمرت إسرائيل في تعريض المفاوضات مع إيران للخطر. في المقابل، توافق إسرائيل وحزب الله على تجديد وقف إطلاق النار لتخفيف التوتر.

لطالما كان انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل لشن حرب في الشرق الأوسط وضعًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للتحالف الأمريكي ال إسرائيل ي العريق. لكن الأمور بدت وكأنها بلغت ذروتها، الخميس، عندما وجّه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس كلمات قاسية ومباشرة ل إسرائيل ، كلمات بدت وكأنها تهديد صريح.

كان ذلك تتويجًا لأيام من التحذيرات التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تخشى بوضوح أن تُفشل إسرائيل اتفاقًا أمريكيًا مع إيران يراه الكثيرون مُحابيًا للغاية للإيرانيين. أن إسرائيل وحزب الله اللبناني اتفقا على تجديد وقف إطلاق النار، الجمعة، بعد أن عرّضت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والجماعة المسلحة المدعومة من إيران المفاوضات الأمريكية الإيرانية للخطر مجددًا. كانت أهداف إسرائيل من الحرب مع إيران مختلفة تمامًا عن أهداف الولايات المتحدة، وكانت إسرائيل أكثر استثمارًا بكثير.

حتى الحزب الجمهوري، الذي لا يزال مؤيدًا قويًا لإسرائيل، شهد مؤخرًا انتقادات لاذعة من العديد من الشخصيات المؤثرة لإسرائيل، وواجه تنامي معاداة السامية بين قاعدته الشعبية. وبينما انحاز ترامب بقوة إلى إسرائيل، فقد روّج أيضًا للعديد من الصور النمطية المعادية للسامية على مر السنين. والآن، تكاد الإدارة الأمريكية تصرخ: عليكم أن تقبلوا ما قدمناه لكم وترضوا، وإلا.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستصل إلى مرحلة التهديد لكن من اللافت للنظر أن الحزب الجمهوري نفسه يبدو أنه يقترب أكثر فأكثر من نقطة اللاعودة مع إسرائيل. وقال فانس في مؤتمر صحفي، الخميس: دونالد جيه. ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره الذي يتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة بالذات، وهو بالمناسبة رئيس دولة القوة العظمى في العالم، ولو كنتُ في حكومة إسرائيل، لما هاجمتُ الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع.

وأشار إلى مدى اعتماد إسرائيل على الأسلحة الأمريكية، وإلى ضرورة أن يُدرك بعض القادة الإسرائيليين حقيقة الوضع الذي تعيشه بلادهم. وقد ردد هذا الكلام صدى موقف حاد في مقابلة مع روس دوثات من صحيفة نيويورك تايمز، نُشرت في وقت سابق من يوم الخميس، حيث حث نائب الرئيس إسرائيل على الاعتراف بأن الولايات المتحدة كانت شريكًا لا يُستهان به، وأشار إلى كيف حمت منظومات الصواريخ الأمريكية الإسرائيليين.

كما دعا إلى أن تُقلص إسرائيل جهودها في لبنان، والتي تُهدد عملية السلام الهشة، وقال فانس لإسرائيل: أنتم دولة يبلغ تعداد سكانها 9 ملايين نسمة. لا يُمكنكم حل جميع مشاكل الأمن القومي بالقوة العسكرية. يعكس هذا التصريح الأخير تصريحات ترامب، الذي وصف مرارًا وتكرارًا تصرفات إسرائيل بأنها مفرطة في القسوة.

وكان الرئيس الأمريكي أقر في وقت سابق من هذا الشهر بأنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجنون بسبب تصرفات إسرائيل في لبنان، كما صرّح ترامب لموقع أكسيوس بأنه وجّه تحذيرًا صريحًا لنتنياهو. وفي 14 يونيو/حزيران، استخدم ترامب وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بالهجوم الإسرائيلي على بيروت، قائلاً إنه ما كان ينبغي أن يحدث، وأن هجوم حزب الله الذي ردّت عليه إسرائيل كان صغيرًا جدًا ولا معنى له.

ثم ازداد انتقاد ترامب لإسرائيل في تصريحات أدلى بها إلى جانب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، في قمة مجموعة السبع في فرنسا. وقال ترامب: ليس من الضروري هدم مبنى سكني في كل مرة تبحث فيها عن شخص ما، لأن هناك الكثير من الناس في تلك المباني، وليسوا جميعًا من حزب الله - أؤكد لكم ذلك. ثم خلص ترامب إلى أنه لولا الولايات المتحدة الأمريكية... لما وُجدت إسرائيل الآن، لكانت قد مُحيت من على وجه الأرض، هذا أمرٌ مؤكد.

وكل عاقل في إسرائيل يعلم ذلك. لحظة عصيبة للعلاقات الإسرائيلية الأمريكية لا يعني أيٌّ من هذا أن ترامب وإسرائيل على وشك الانفصال، من المرجح أن هناك بعض المناورات السياسية، على أمل إبقاء إسرائيل، التي من الواضح أنها غير راضية، تحت السيطرة خلال محادثات السلام. وربما ينجح الأمر، حيث ذكرت مصادر الجمعة أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على تجديد وقف إطلاق النار بعد اشتباك دامٍ.

لكن لإسرائيل ونتنياهو أيضًا مصلحة كبيرة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الحرب، نظرًا لندرة الفرصة المتاحة لدول أخرى للانضمام إلى جهودهما في محاولة إخضاع إيران. ومن المتوقع أن يكون موقف إسرائيل مختلفًا تمامًا عن موقف إدارة ترامب، التي يبدو أنها ترغب فقط في إنهاء هذا الأمر، لذا، من المتوقع أن تحاول إسرائيل عرقلة انسحاب الولايات المتحدة.

ويُعدّ أحد أبرز الانتقادات الموجهة لإسرائيل حاليًا هو أن سلوكها في حرب غزة قد تجاوز الحدود - حتى أن البعض، بما في ذلك لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة، وصفوه بالإبادة الجماعية - وهو اتهام تنفيه إسرائيل. وإذا قال ترامب إن إسرائيل تتجاوز الحدود، فسيسهم ذلك في ترسيخ هذا التصور، كما أن هذه طريقة غير معتادة من جانب الإدارة الأمريكية في التعامل مع إسرائيل.

وصحيح أن ترامب غالبًا ما يُسيء معاملة حلفائه ويتعامل معهم بمنطق المنفعة، انظر إلى ما يحدث الآن مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. لكن التحالف مع إسرائيل كان مختلفًا. ومع ذلك، فإنّ طريقة حديث فانس عن إسرائيل، الخميس، بدت شبيهةً إلى حد كبير بأسلوبه هو وترامب في الضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - هل تذكرون سؤاله هل شكرته ولو مرة؟ - في المكتب البيضاوي العام الماضي.

وفي كلتا الحالتين، كان ترامب وفانس يسعيان إلى وضع حليف في مكانه بسبب تردده في قبول شروط معينة لإنهاء الحرب. لكن في هذه الحالة، يُهدد الوضع بتقويض عقود من السياسة الخارجية الأمريكية: التحالف الوثيق مع إسرائيل





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