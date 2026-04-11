توترات في مفاوضات إسلام آباد: إيران تلوح بالانسحاب وتربط الحوار بوقف القتال في لبنان

تشهد مفاوضات إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران تعقيدات متزايدة، حيث تلوح طهران بالانسحاب وتربط استمرارها بالحوار بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. تزايد التوتر يعكس صعوبة التوصل إلى اتفاق في ظل تعقيد الملفات وتداخلها.

11 أبريل 2026 - 17:53 | آخر تحديث 11 أبريل 2026 - 17:53 في خضم ال توتر ات المتصاعدة، تتجه ال مفاوضات الجارية في إسلام آباد بين الولايات المتحدة و إيران إلى منعطف حاسم. تشير التوقعات إلى احتمال تمديد المباحثات ليوم إضافي، ما يعكس تعقيد القضايا المطروحة وصعوبة التوصل إلى اتفاق شامل ضمن الإطار الزمني المحدد. في هذا السياق، رفعت طهران سقف شروطها ولوّحت بال انسحاب من طاولة الحوار، مؤكدةً على ضرورة تحقيق مصالحها السياسية والأمنية كشرط أساسي لاستمرار المشاركة.

كشفت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن استمرار الخبراء من الجانبين الأمريكي والإيراني في مناقشة تفاصيل الملفات العالقة، وهو ما يدل على انتقال المفاوضات من مرحلة النقاشات العامة إلى مرحلة فنية دقيقة تركز على بنود الاتفاق المحتمل. هذا التحول يعكس تقدمًا نسبيًا، ولكنه لا يزال محفوفًا بتباينات جوهرية تعيق الوصول إلى توافق نهائي. وقد أكدت التقارير الإخبارية أن المحادثات تجاوزت بالفعل مرحلة النقاشات العامة وبدأت في تفكيك القضايا الخلافية بندًا بندًا، في محاولة لإيجاد حلول وسط ترضي الطرفين. ولكن على الرغم من هذا التقدم، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة في ظل تعقيد الملفات وتداخلها.وفي سياق متصل، صعّدت إيران من لهجتها، وربطت استمرارها في المفاوضات بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، في خطوة اعتبرت بمثابة ربط للمسار التفاوضي بملفات إقليمية أوسع. وقد نقل التلفزيون الإيراني عن الوفد المفاوض تأكيده على أنه سيغادر غرفة التفاوض إذا لم تتحقق مصالح الشعب والجمهورية الإسلامية، ما يشير إلى رفع سقف المطالب وربط استمرار الحوار بتحقيق نتائج ملموسة وفورية. هذا التصعيد يعكس مدى التوتر القائم بين الطرفين والرغبة الإيرانية في تحقيق مكاسب سياسية وأمنية ملموسة. وفي الوقت نفسه، يمثل هذا التهديد ضغطًا على الجانب الأمريكي لإبداء مرونة أكبر في المفاوضات. هذه التطورات تضع المفاوضات في موقف حرج، وتزيد من احتمالية الفشل في التوصل إلى اتفاق.على صعيد آخر، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي تأكيده أن واشنطن لم تتلق أي تحذير إيراني أثناء عبور مدمراتها مضيق هرمز، في رسالة تهدئة ميدانية تهدف إلى تخفيف التوتر. هذه الرسالة تتناقض مع التشدد السياسي الذي يظهر على طاولة المفاوضات، مما يعكس ازدواجية في المواقف. وتأتي هذه التطورات في ظل توترات إقليمية متزايدة، ما يجعل التوصل إلى اتفاق أمراً بالغ الصعوبة. إن ربط المفاوضات بملفات إقليمية أخرى، مثل قضية لبنان، يزيد من تعقيد الوضع ويهدد بإفشال المباحثات. وتبقى التساؤلات قائمة حول مستقبل هذه المفاوضات، وما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، أم أن التوتر سيستمر ويؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة





