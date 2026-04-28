توتر دبلوماسي بين أوكرانيا وإسرائيل حول شحنات الحبوب المسروقة

تتعرض العلاقات الأوكرانية الإسرائيلية للتوتر بسبب مزاعم نقل حبوب مسروقة إلى إسرائيل، حيث استدعت أوكرانيا السفير الإسرائيلي في كييف، بينما انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي تصريحات نظيره الأوكراني، مؤكداً أن العلاقات الدبلوماسية لا تُدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، عبر منصة إكس، أن العلاقات الودية بين أوكرانيا و إسرائيل يمكن أن تعود بالنفع على الجانبين. وأضاف سيبيها أن روسيا تتاجر بشكل غير قانوني بحبوب أوكرانيا المسروقة، وهو ما لا ينبغي أن يؤثر على العلاقات الثنائية بين كييف وتل أبيب.

كما أكد وزير الخارجية الأوكراني أن بلاده قد استدعت السفير الإسرائيلي في كييف لتسليمه مذكرة احتجاج، مطالبةً إسرائيل باتخاذ إجراءات مناسبة بعد وصول سفينة أخرى يُشتبه في نقلها شحنات من الحبوب المسروقة إلى ميناء حيفا. في المقابل، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، تصريحات نظيره الأوكراني، مؤكداً أن العلاقات الدبلوماسية بين الدول الصديقة لا تُدار عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر (إكس) أو وسائل الإعلام.

وأضاف ساعر أن أوكرانيا لم تقدم أي أدلة تدعم مزاعمها بشأن الشحنات المسروقة، ولم تتقدم بطلب رسمي للمساعدة القانونية قبل اللجوء إلى الإعلام. وأكد الوزير الإسرائيلي أن المسألة ستُدرس وفقاً للقانون، مشدداً على أن إسرائيل دولة تحكمها سيادة القانون، وأن جميع الجهات المختصة ستتصرف وفقاً للقانون. وتأتي هذه التفاعلات في ظل التوتر المتزايد بين أوكرانيا وإسرائيل، حيث تتهم كييف تل أبيب بعدم اتخاذ موقف واضح تجاه الحرب الروسية الأوكرانية.

ومع ذلك، أكد المسؤولون الإسرائيليون مراراً على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددين على ضرورة التعامل مع القضايا الخلافية عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية. كما أعربوا عن استعدادهم للتعاون مع أوكرانيا في التحقيقات المتعلقة بالشحنات المسروقة، شرط تقديم أدلة ملموسة





