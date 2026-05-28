توترات عسكرية حول مضيق هرمز: إيران تطلق النار على سفن وأمريكا ترد بضربات

أفادت مصادر إيرانية بأن الجيش الإيراني أطلق النار على أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز، بينما أطلقت البحرية الإيرانية طلقة تحذيرية على ناقلة نفط أمريكية. وردت الولايات المتحدة بضربات استهدفت مناطق في بندر عباس وأسقطت طائرات مسيرة إيرانية، فيما تصف واشنطن ضرباتها بأنها دفاعية وتؤكد التزامها بوقف إطلاق النار، وتعتبر إيران ذلك انتهاكًا وتتوعد بالرد.

أفادت وسائل إعلام إيران ية موالية للدولة، نقلاً عن مصدر عسكري، أن الجيش ال إيران ي أطلق النار على أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز ودخول الخليج دون التنسيق مع قوات الأمن المسؤولة عن المضيق، مما أجبرها على العودة فجر الخميس بالتوقيت المحلي.

وقد ذكرت وكالة أنباء تسنيم، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في تقرير سابق أن البحرية الإيرانية أطلقت طلقة تحذيرية على ناقلة نفط أمريكية، الأمر الذي دفعها إلى التراجع. وردًا على ذلك، أفادت الوكالة ذاتها بأن الجيش الأمريكي أطلق النار على منطقة قاحلة قرب مدينة بندر عباس الإيرانية، وهي مدينة استراتيجية شهدت انفجارات في وقت مبكر من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

كما أضافت أن الجيش الأمريكي أسقط في وقت سابق أربع طائرات إيرانية مسيرة، وضرب محطة تحكم أرضية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة. وقد أصدرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعليقًا بشأن التقارير الإعلامية الإيرانية التي تفيد بأن الضربات الأمريكية جاءت ردًا على العمل الإيراني. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شنت الولايات المتحدة أيضًا ضربات دفاعية استهدفت مواقع إطلاق صواريخ إيرانية وقوارب حول مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وصفت الولايات المتحدة كلا الضربتين هذا الأسبوع بأنهما ضمن حدود وقف إطلاق النار المتفق عليه، بينما أدانت إيران الهجمات السابقة باعتبارها انتهاكًا لوقف إطلاق النار، وحذر الحرس الثوري الإيراني من أنه سيرد على أي انتهاك يعتبره كذلك





