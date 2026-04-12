توترات في مضيق هرمز: ناقلات نفط تعود أدراجها وسط فشل المفاوضات

في ظل تصاعد التوتر الإقليمي وفشل المفاوضات بين واشنطن وطهران، شهد مضيق هرمز تحركات مثيرة، حيث عادت ناقلتان نفط أدراجهما بينما عبرت ناقلة أخرى. يستعرض التقرير تفاصيل هذه الأحداث وتأثيرها على حركة الملاحة العالمية وإمدادات الطاقة.

حاولت ناقلتان للنفط عبور مضيق هرمز اليوم الأحد باتجاه ال خليج قبل أن تعودا أدراجهما، وذلك في ظل تصاعد ال توتر الإقليمي وإعلان فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران. ووفقًا لبيانات تتبع السفن، بدأت ثلاث ناقلات نفط عملاقة جدًا، لا ترتبط مباشرة ب إيران ، بالاقتراب من الممر المائي الضيق قادمة من خليج عمان في وقت متأخر من يوم السبت، قبل أن تصل بالقرب من جزيرة لارك ال إيران ية في وقت مبكر من يوم الأحد.

وعند هذه النقطة الحاسمة، التي تمثل حاجزًا فعليًا، عادت الناقلة 'Agios Fanourios I' المتجهة إلى العراق، والناقلة 'Shalamar' التي ترفع علم باكستان والمتجهة إلى جزيرة داس في الإمارات العربية المتحدة. في المقابل، واصلت الناقلة الثالثة 'Mombasa B' تقدمها، حيث عبرت بين جزيرتي لارك وقشم عبر مسار معتمد من إيران إلى داخل الخليج العربي، دون الإعلان عن وجهة واضحة حتى الآن. لا تزال الأسباب المباشرة وراء تراجع الناقلتين، بالإضافة إلى نجاح الناقلة الثالثة في العبور، غير واضحة بشكل كامل. على الرغم من أن العراق وباكستان كانا قد حصلا في وقت سابق على موافقات من إيران لعبور المضيق، إلا أن الظروف الأمنية المتغيرة والتوترات السياسية تلقي بظلالها على هذا المشهد. ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان المفاوضين في إسلام أباد عن فشلهم في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. من جهة أخرى، يمثل مضيق هرمز شريانًا حيويًا للطاقة على مستوى العالم، وقد أدى إغلاقه الفعلي منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران قبل ستة أسابيع إلى اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل الإمداد. كما شكلت إعادة فتحه نقطة مركزية في مفاوضات نهاية الأسبوع الجارية، لكنها لا تزال محل خلاف وتعقيد. في سياق متصل، شهدت الأسابيع الأخيرة محاولات عديدة لسفن لعبور المضيق قبل أن تتراجع، وذلك بسبب الوضع الأمني المتقلب والمخاطر المرتفعة المستمرة. أغلب هذه السفن كانت تحاول مغادرة الخليج العربي، بينما تبرز أيضًا الحاجة إلى ناقلات فارغة للدخول لتحميل شحنات جديدة. في وقت سابق من الشهر الماضي، قامت سفينتا حاويات صينيتان بالانعطاف قبل أن تنجحا في الخروج لاحقًا، بينما تراجعت ناقلة غاز طبيعي مسال الأسبوع الماضي. لو نجحت السفن الثلاث في العبور اليوم الأحد، لكان ذلك بمثابة تعزيز لاتجاه إيجابي في حركة الملاحة عبر الممر المائي الذي تسيطر عليه إيران وتهيمن عليه السفن المرتبطة بها منذ نهاية شهر فبراير. في يوم السبت، غادرت ناقلتان صينيتان عملاقتان وسفينة يونانية الخليج عبر مضيق هرمز محملات بالنفط الخام، مما يشير إلى تعقيد المشهد الملاحي والتجاري في المنطقة. تدير شركة Eastern Mediterranean Maritime في اليونان الناقلة 'Agios Fanourios I'، بينما تملك شركة Pakistan National Shipping Corp. الناقلة 'Shalamar'. أما الناقلة 'Mombasa B'، التي غيرت اسمها مؤخرًا من 'Front Forth'، فهي مملوكة حاليًا لشركة Haut Brion 8 SA، التي تشترك في نفس العنوان مع مديرها Sinokor Maritime Co. في كوريا الجنوبية. في خضم هذه التطورات، نتابع عن كثب تداعيات فشل المفاوضات ورمي الكرة في ملعب إيران، مع مغادرة واشنطن بعرض أخير، ورهن طهران التقدم بحل قضايا شائكة، كقضية مضيق هرمز وأمنه





مضيق هرمز ناقلات نفط إيران الولايات المتحدة توتر ملاحة خليج

