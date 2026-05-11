تواطنز خشية تكرار سيناريو مضيق هرمز

استمرار التوترات بين واشنطن وطهران وبحث آخر التطورات الإقليمية وجهادا الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، أبرزت وزارة الخارجية السعودية في بيانها، كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المملكة تحت ضغط من إدارة الرئيس الأمريكي لرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والعودة إلى المفاوضات.

وذكرت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) الاثنين، أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات المتعلقة بالوساطة الباكستانية والمحادثات الدبلوماسية الجارية بين الجمهورية الإسلامية ال إيران ية والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

والأربعاء الماضي، بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الإيراني عباس عراقجي، آخر التطورات الإقليمية وجهود الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. جرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة دون تفاصيل أخرى. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" منتصف نيسان/ أبريل الماضي، أن السعودية تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ونقلت الصحيفة حينها عن مسؤولين سعوديين لم تسمهم أن الرياض تخشى أن تستهدف طهران ممرات تجارية دولية أخرى، مثل مضيق باب المندب (عبر جماعة الحوثي اليمنية)، ردا على الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية





