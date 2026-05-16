تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقديم خدماتها التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج وال عمرة وال زيارة تقديم خدماتها التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447 عبر الهاتف المجاني المخصص لل إجابة عن الاستفسارات الشرعية لتيسير أداء الحجاج لمناسكهم وفق هدي الكتاب والسنة.

ويشارك في تنفيذ الخدمة (200) داعية و(120) مترجمًا يعملون على مدار الساعة ابتداءً من يوم 20 من ذي القعدة وحتى 20 من ذي الحجة للإجابة عن استفسارات الحجاج الشرعية وتقديم التوعية والإرشاد بلغات متعددة بما يواكب التنوع الكبير في جنسيات ضيوف الرحمن ويعكس حجم العناية التي توليها المملكة لخدمة الحجاج وتيسير رحلتهم الإيمانية. تستقبل الوزارة مكالمات الحجاج عبر الرقم المجاني الموحد (8002451000) ويجيب عن الاستفسارات عددٌ من دعاة الوزارة والمتعاونين المؤهلين علميًا والمُلمين بأحكام الحج ومناسكه وفق الكتاب والسنة إلى جانب مترجمين يتحدثون بـ(14) لغة عالمية؛ بما يسهم في تسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف دول العالم





