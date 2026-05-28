توازنات الاقتصاد العالمي بين تشديد السياسة النقدية الأمريكية وطفرة الذهب الصينية

تحليل شامل لتصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول مكافحة التضخم ودور الذكاء الاصطناعي في دعم النمو، مع رصد لزيادة مشتريات الصين من الذهب وتأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.

أدلى فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس المحافظين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بتصريحات جوهرية خلال مؤتمر استضافه بنك اليابان المركزي في طوكيو، حيث أكد أن البنك المركزي الأمريكي يمتلك الآن المساحة الكافية للتركيز بشكل أساسي على إعادة معدلات التضخم إلى المستهدف المنشود وهو اثنين في المائة.

وأوضح جيفرسون أن هذه الرؤية تأتي استناداً إلى الملاحظات الميدانية التي أظهرت أن سوق العمل في الولايات المتحدة تتمتع بمرونة عالية جداً وقدرة فائقة على التكيف رغم الصدمات القوية التي ضربت قطاع الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية الراهنة. وأشار جيفرسون إلى أن قرارات السياسة النقدية تعتمد بشكل مطلق على تحقيق استقرار الأسعار، مع ضرورة الموازنة بين ذلك وبين تفويض البنك في دعم سوق العمل، وهو ما يجعل المرونة الحالية في التوظيف بمثابة الضوء الأخضر للاستمرار في سياسات لجم التضخم دون خوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

كما لفت إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بعمق صدمات الطاقة تجعل من الصعب التنبؤ بمسار أسعار الفائدة بدقة لحظية، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار البنزين الذي يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. وفي سياق متصل بالنمو الاقتصادي، سلط جيفرسون الضوء على وجود صراع بين قوتين متضادتين تؤثران على الاقتصاد الأمريكي؛ فمن جهة هناك الرياح المعاكسة الناتجة عن صدمات الطاقة التي تعمل على إبطاء النشاط الاقتصادي، ومن جهة أخرى هناك قوة دفع هائلة ناتجة عن الاستثمارات الضخمة والمتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تساهم في الحفاظ على نمو الاقتصاد واستمراريته.

وفي هذا الإطار، برزت تحركات شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث كشف إيلون ماسك أن شركة سبيس إكس قد دخلت في اتفاق لتأجير مجمعات مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي لصالح شركة أنثروبيك، مما يعكس حجم الطلب الاستثماري في هذا القطاع. ومن جانب آخر، أظهرت مواقف أعضاء مجلس المحافظين تبايناً في الرؤى، حيث أعربت ليزا كوك عن تفضيلها لإبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة في الوقت الراهن، لكنها أبدت استعدادها التام للتصويت لصالح رفع الفائدة في حال استمر عناد التضخم ورفضه التراجع للمستويات المطلوبة.

وبالتوازي مع ذلك، تشهد المصارف الأمريكية الكبرى طفرة في عوائد التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، مما يعزز من متانة القطاع المالي رغم الضغوط النقدية. أما على الصعيد العالمي، فقد كشفت البيانات الإحصائية في هونغ كونغ عن تحول استراتيجي في سلوك الصين تجاه الذهب، حيث سجلت واردات الصين من المعدن الأصفر عبر هونغ كونغ قفزة هائلة بنسبة ثمانية وثمانين في المائة خلال شهر أبريل مقارنة بمارس، ليصل صافي الواردات إلى أكثر من ستة وثمانين ألف طن متري.

هذا الارتفاع الشهري المتواصل للمرة الثالثة عشرة على التوالي يشير إلى رغبة بكين في تعزيز احتياطياتها من الذهب كأداة للتحوط ضد المخاطر العالمية والتقلبات النقدية، وهو ما أكدته بيانات بنك الشعب الصيني التي أظهرت زيادة الاحتياطيات إلى نحو أربعة وسبعين مليون أونصة تروي. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس تشهد فيه أسواق الذهب الفورية ضغوطاً نتيجة التوترات العسكرية في المنطقة، لا سيما التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أدت إلى مخاوف من إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار خام برنت.

إن تداخل هذه العوامل من تضخم أمريكي، وطفرة ذكاء اصطناعي، وتكديس صيني للذهب، يرسم صورة معقدة للاقتصاد العالمي الذي يحاول التكيف مع مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الجيوسياسي والتحول التكنولوجي السريع





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الاحتياطي الفيدرالي التضخم الذهب الذكاء الاصطناعي الاقتصاد العالمي

United States Latest News, United States Headlines