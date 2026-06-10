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تهيمن التطورات الإقليمية على المباحثات الخليجية الكندية

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تهيمن التطورات الإقليمية على المباحثات الخليجية الكندية
تطورات إقليمية، مباحثات خليجية كندية، اعتداءات إير
📆6/10/2026 7:38 PM
📰aawsat_News
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تهيمن التطورات الإقليمية على المباحثات الخليجية الكندية، حيث أدانت هذه الأيام الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، وتعهدت دول الخليج والعربية الغربية بتعزيز تضامنها الكامل مع الدول الثلاث.

تهيمن التطورات الإقليمية على المباحثات الخليجية الكندية، حيث أدانت هذه الأيام الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، وتعهدت دول الخليج والعربية الغربية بتعزيز تضامنها الكامل مع الدول الثلاث.

وتمكنت السعودية من تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة والمستدامة في مختلف مجالات التنمية. كما أعلنت السعودية عن استمرار جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة والمستدامة في مختلف مجالات التنمية. وتعهدت دول خليجية وعربية وغربية بتعزيز تضامنها الكامل مع البحرين والكويت والأردن، في أعقاب الاعتداءات الإيرانية على هذه الدول

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تطورات إقليمية، مباحثات خليجية كندية، اعتداءات إير

 

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