تهنئة القيادة بنجاح تنفيذ الخطط الأمنية للموسم

نقل لهم تهنئة القيادة بنجاح تنفيذ الخطط الأمنية للموسم التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في مبنى الوزارة بمكة المكرمة أمس، كبار مسؤولي الوزارة وقادة القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج والقوات المشاركة من القطاعات والجهات العسكرية والأمنية.

ونقل سموه خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتهنئتهما للمشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج من منسوبي وزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني ووزارة الدفاع ورئاسة أمن الدولة، ورئاسة الاستخبارات العامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم حج هذا العام 1447هـ.

وبين سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أن الخطط المعتمدة لموسم حج هذا العام حققت نجاحًا على مختلف المستويات، بفضل الله تعالى ثم بالدعم والتوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مشيرًا إلى أن ضيوف الرحمن عاشوا رحلتهم الإيمانية في أمن وطمأنينة منذ لحظة وصولهم إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وحتى تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة وأدائهم مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والسكينة. وأفاد أن المملكة سخّرت جميع إمكاناتها البشرية والتنظيمية والتقنية لخدمة الحجاج، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الأمنية والصحية والبلدية والتنظيمية، وبنية تحتية متطورة وتقنيات حديثة أسهمت في استمرار الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقال سموه: إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يعتز دائمًا بلقب خادم الحرمين الشريفين، وأن عهده المبارك شهد نقلات نوعية في خدمة الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة ومنظومة الحج، بما أسهم في تطوير الخدمات والتجهيزات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار. وأضاف: إن ما تحقق من نجاحات في موسم حج هذا العام جاء بفضل الله تعالى، ثم بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وتوجيهاته التي أسهمت في تعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتكامل الجهود بين الجهات المعنية، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما انعكس على نجاح الموسم وتحقيق مستهدفاته.

ولفت سموه الانتباه إلى أن خدمة الحرمين الشريفين والحجاج تمثل أولوية وطنية راسخة ومنهجًا سعوديًا ثابتًا، وتجسد نهج الدولة السعودية الممتد من 300 عام، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى حتى هذا العهد الزاهر، مؤكدًا أن هذا النهج تعزز في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، واستمر ركيزةً أساسية في مسيرة الدولة، وأن كل مواطن ومواطنة يفخرون بشرف خدمة ضيوف الرحمن، فيما تواصل المملكة تسخير جميع إمكاناتها وقدراتها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وتطرق إلى مايشهده العالم من متغيرات وتحديات على مختلف الأصعدة، مبينًا أن أولوية المملكة تظل تمكين المسلمين من أداء فريضة الحج في أمن وطمأنينة، دون تمييز بين حاج وآخر، وتسخير جميع الإمكانات لتحقيق ذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الراسخة ومنهجها الثابت في خدمة ضيوف الرحمن.

وثمّن سموه جهود جميع العاملين في الحج من مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية والمدنية، وما أظهروه من احترافية عالية وتكامل في الأداء وتعاون مثمر بين الجهات المشاركة، مما أسهم في تحقيق مستهدفات الموسم ونجاح خططه التشغيلية. وأعرب عن شكره وتقديره لحجاج بيت الله الحرام وبعثات الحج على التزامهم بالتعليمات والأنظمة وتعاونهم مع الجهات المنظمة، سائلًا الله تعالى أن يتقبل منهم حجهم وأن يوفقهم للعودة إلى أوطانهم سالمين.

وفي ختام كلمته، أكد سموه مواصلة العمل على تعزيز القدرات ورفع الجاهزية وتعظيم أثر النجاحات المتحققة واستدامتها، والبدء مبكرًا في الاستعداد لموسم الحج القادم والبناء على ما تحقق من منجزات ونجاحات





