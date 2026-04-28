تهديد إيراني باستهداف جنود أمريكيين واختراقات أمنية متصاعدة

أعلنت مجموعة حنظلة الإيرانية عن اختراق بيانات جنود أمريكيين في الخليج وتهديد باستهدافهم، بالتزامن مع تصعيد استخباراتي بين إسرائيل وإيران وجهود روسية للوساطة.

أعلنت مجموعة حنظلة ال إيران ية للقرصنة عن اختراق أمني كبير، حيث تمكنت من الاستيلاء على بيانات شخصية حساسة لـ 2379 جندياً أمريكياً متمركزين في منطقة الخليج.

وأرفقت المجموعة بيانها بنشر تفاصيل وبيانات هؤلاء الجنود، الذين ينتمون إلى قوات مشاة البحرية الأمريكية، واصفة هذا الإجراء بأنه مجرد جزء يسير من قدراتها الهجومية السيبرانية الهائلة. وشددت المجموعة على أن هذا الاختراق ليس مجرد جمع أسماء وهوية الجنود، بل يمتد ليشمل معلومات تفصيلية عن عائلاتهم، وعناوين منازلهم، وأماكن تمركزهم العسكرية، ومسارات تنقلاتهم اليومية، وعاداتهم الشرائية، وحتى تفاصيل أنشطتهم الخاصة.

وقد لوحت المجموعة بالتهديد، مؤكدة أن هؤلاء الجنود، بالإضافة إلى أي طرف آخر يشارك في ما أسمته بـ'جرائم ميناب وغزة'، سيكونون أهدافاً مباشرة لصواريخ خيبر وطائرات شاهد المسيّرة بمجرد وصول 'الساعة الصفر'. هذا التهديد يمثل تصعيداً خطيراً في التوترات المتزايدة في المنطقة، ويضعف الثقة في الأمن الذي يتباهى به القادة الأمريكيون، وفقاً لبيان المجموعة.

وفي سياق متصل، أكد عبد الحسين همتي، عضو لجنة الطاقة بمجلس الشورى الإيراني، استمرار تصدير النفط من بلاده دون مواجهة أي عقبات كبيرة في الظروف الحالية، في إشارة إلى قدرة إيران على تجاوز العقوبات المفروضة عليها. في المقابل، كشف رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، عن نجاح عمليات الجهاز في اختراق الحدود الإيرانية واللبنانية، والحصول على معلومات استخباراتية قيمة، مما يشير إلى استمرار التنافس الاستخباراتي بين إسرائيل وإيران.

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن ترحيب بلاده بالدعم الروسي لجهود التسوية الدبلوماسية للأزمة المتصاعدة بين طهران وواشنطن، مؤكداً استمرار الاتصالات الثنائية مع موسكو. هذا الدعم الروسي يعزز دور موسكو كوسيط محتمل في حل الخلافات بين الطرفين. من جهتها، أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز، واصفة النزاع الحالي بأنه 'غير مسبوق' على مستوى العالم.

كما جددت السعودية مطالبتها بإدانة الهجمات التي تعرضت لها من قبل إيران منذ بداية الأزمة، وذلك في بيان قدمته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، نقلت شبكة سي إن إن عن مصادرها أن المواقف بين طهران وواشنطن ليست بالتباعد الذي يبدو عليه، وأن هناك احتمالاً لمناقشة فتح مضيق هرمز كخطوة أولى، مع تأجيل بحث الملف النووي الإيراني إلى وقت لاحق.

وفي ظل استمرار صعوبة الوصول إلى حل مباشر بين واشنطن وطهران، برزت روسيا كلاعب وسيط رئيسي، حيث أعلنت عن عزمها طرح أفكار جديدة على الإدارة الأمريكية في أعقاب لقاء جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مدينة سانت بطرسبورغ. بالإضافة إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اختراق أمني جديد، حيث نجحت مجموعة حنظلة الإيرانية في الحصول على بيانات حساسة ومعلومات سرية تتعلق بمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، مما يثير مخاوف بشأن الأمن السيبراني لإسرائيل.

هذا الاختراق الأمني يمثل تحدياً إضافياً للأمن القومي الإسرائيلي، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة





