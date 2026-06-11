تهديدات إيرانية واسعة ومؤلمة رداً على التلويح الأمريكي باستهداف جزيرة خارك الحيوية

تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن بعد تهديدات أمريكية بالاستيلاء على جزيرة خارك، مما دفع المسؤولين الإيرانيين للتحذير من رد عسكري ساحق ومؤلم لحماية شريان صادرات النفط.

شهدت الساحة السياسية والعسكرية في منطقة الخليج العربي توتراً حاداً ومفاجئاً بين الجمهورية الإسلامية ال إيران ية و الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وقد جاء الرد الإيراني سريعاً وحازماً، حيث حذر مسؤولون بارزون في طهران من أن أي محاولة أمريكية للقيام بعمل عسكري ضد جزيرة خارك ستواجه برد وصفوه بأنه سيكون حازماً وساحقاً ومؤلماً، وباعثاً على الندم الشديد للجانب الأمريكي. وفي هذا السياق، صرح إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بأن الدولة الإيرانية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد يمس سيادتها أو أراضيها، واصفاً الرئيس ترامب بأنه شخصية مرتبكة ومتقلبة في اتخاذ قراراتها، مما يزيد من خطورة الموقف الميداني.

وأكد عزيزي في حديثه لصحيفة همشهري الإيرانية أن إيران بكافة أراضيها، وبشكل خاص جزيرة خارك، تعيش حالة من التأهب التام والاستعداد القصوى لمواجهة أي سيناريو هجومي محتمل. وتكمن الخطورة البالغة في التهديدات الأمريكية باستهداف جزيرة خارك في القيمة الاستراتيجية والاقتصادية الهائلة التي تمثلها هذه الجزيرة بالنسبة للدولة الإيرانية. فجزيرة خارك ليست مجرد نقطة جغرافية في الخليج، بل هي الشريان الاقتصادي الأبرز لإيران، حيث يتم من خلالها تصدير حوالي تسعين بالمائة من إجمالي صادرات النفط الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.

إن أي ضربة عسكرية أو محاولة للاستيلاء على هذه البنية التحتية النفطية الحيوية ستعني شللاً شبه كامل في القدرة التصديرية لإيران، مما سيؤدي إلى كارثة اقتصادية داخلية وارتفاع محتمل في أسعار النفط عالمياً بسبب اضطراب الإمدادات. لذا، فإن التأكيدات الإيرانية على رفع مستوى الاستعداد العسكري في الجزيرة تأتي كرسالة ردع واضحة، حيث أشار عزيزي إلى أن مستوى جاهزية القوات المسلحة هناك وصل إلى ذروته، وهو أمر سيكون واضحاً جلياً في المستقبل القريب في حال استمرار التصعيد الأمريكي.

من جانب آخر، اتسم الموقف الأمريكي بالتناقض الصارخ في غضون ساعات قليلة؛ فبعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب في صباح يوم الخميس عن نية الولايات المتحدة الاستيلاء على جزيرة خارك ومنشآت نفطية أخرى داخل إيران، عاد في مساء اليوم نفسه ليعلن إلغاء الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد طهران. وأوضح ترامب أن هذا القرار جاء بعد التوصل إلى موافقة على النقاط النهائية لاتفاق مع إيران، مما يشير إلى أن لغة التهديد العسكري كانت تُستخدم كأداة ضغط قصوى في مفاوضات سياسية معقدة.

وبالرغم من هذا التراجع الأمريكي المفاجئ، إلا أن الحالة الأمنية في إيران لا تزال مشدودة، حيث يرى المراقبون أن التقلبات في مواقف الإدارة الأمريكية تجعل من الصعب التنبؤ بالخطوة القادمة، مما يفرض على طهران الإبقاء على قواتها في حالة استنفار دائم لحماية مصالحها القومية وأمنها القومي من أي هجمات مباغتة قد تغير مسار المنطقة بالكامل. إن هذا الصراع الكلامي والميداني يعكس حالة من عدم الاستقرار العميق في العلاقات الإيرانية الأمريكية، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الطموحات الجيوسياسية.

إن استهداف المنشآت النفطية، وخاصة جزيرة خارك، يمثل خطاً أحمر بالنسبة لإيران، لأن ذلك يمس جوهر بقائها الاقتصادي. وفي المقابل، تحاول الولايات المتحدة استخدام استراتيجية الضغط الأقصى لإجبار إيران على تقديم تنازلات في ملفات شائكة.

ومع ذلك، فإن الوصول إلى اتفاقات نهائية يظل رهناً بقدرة الطرفين على تجاوز لغة التهديدات والوصول إلى تفاهمات مستدامة تضمن أمن الملاحة في الخليج واستقرار تدفقات الطاقة العالمية، بعيداً عن سيناريوهات المواجهة المباشرة التي قد تجر المنطقة إلى حرب واسعة النطاق لا يمكن السيطرة على تداعياتها





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