تهديد بقصف سيارة إسعاف.. تطورات دراماتيكية في جنوب لبنان

قوات الاحتلال تهدد بقصف سيارة إسعاف لرفض تسليم جريح، وتصعيد في القصف والتحليق بالطائرات المسيرة في جنوب لبنان، وسط جهود دبلوماسية أمريكية لإعادة الهدنة.

شهدت الأراضي ال لبنان ية، وتحديداً المناطق الجنوبية، تطورات دراماتيكية يوم الأربعاء، تمحورت حول محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي الضغط على الطواقم الطبية والإسعافية لتقديم أحد الجرحى، في ظل استمرار التوتر و العدوان المستمر منذ بداية شهر مارس.

وبحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فقد تعرض مسعفون في مركز رميش لتهديد صريح من قبل قوات الاحتلال بقصف سيارة الإسعاف التي كانوا يستقلونها، وذلك بعد رفضهم تسليم الجريح المطلوب. هذا التهديد الخطير يمثل تصعيداً جديداً في استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تحمي العاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة.

الجريح، الذي لم يتم الكشف عن هويته حتى الآن، كان قد أصيب في منطقة بنت جبيل، وبدأ زحفاً بطيئاً نحو بلدة دبل، آملاً في الوصول إلى مكان آمن. وبعد أن أدرك صعوبة الوصول إلى وجهته سيراً على الأقدام، تواصل مع الصليب الأحمر اللبناني، الذي تدخل لنقله وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له من قبل عناصر الدفاع المدني اللبناني.

هذه الحادثة تلقي الضوء على المخاطر الكبيرة التي تواجه الطواقم الطبية والإسعافية في لبنان، والتي تعمل في ظروف قاسية ومحفوفة بالمخاطر لتقديم المساعدة للمصابين والجرحى. كما أنها تبرز مدى استعداد قوات الاحتلال لاستخدام أساليب قاسية وغير إنسانية لتحقيق أهدافها. التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أفادت الأنباء بتحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيرة في أجواء مدينة صور ومعظم القرى والبلدات في قضاء صور، على ارتفاع متوسط. هذا التحليق المستمر يثير الرعب والقلق بين السكان المدنيين، ويشكل انتهاكاً للمجال الجوي اللبناني.

بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات تفجير ممنهجة في أحياء سكنية في مدينة بنت جبيل، وقرى بيت ليف وشمع وطير حرفا، مما أدى إلى تدمير المنازل والبنية التحتية، وتشريد المزيد من السكان. هذه العمليات العسكرية المتواصلة تزيد من معاناة الشعب اللبناني، وتعمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان في الثاني من مارس الماضي، ارتفع عدد الشهداء إلى 2294، وعدد الجرحى إلى 7544، فيما تجاوز عدد النازحين 1.6 مليون شخص، أي ما يعادل خُمس عدد السكان اللبناني. هذه الأرقام المأساوية تعكس حجم الدمار والمعاناة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على لبنان.

على الرغم من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، والذي بدأ الخميس الماضي، إلا أن دولة الاحتلال خرقت هذا الوقف مراراً وتكراراً عبر عمليات قصف خلفت قتلى وجرحى، فضلاً عن نسف المنازل وتدمير الممتلكات. هذا السلوك الإسرائيلي يثير الشكوك حول جدية التزامها بالهدنة، ويؤثر سلباً على فرص تحقيق سلام دائم. وفي سياق الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء العدوان، من المقرر أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن غداً الخميس جولة ثانية من المباحثات بين تل أبيب وبيروت.

تأتي هذه المباحثات في ظل ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة. ومع ذلك، لا تزال التوقعات حول نتائج هذه المباحثات حذرة، نظراً للتعنت الإسرائيلي ورفضها تقديم تنازلات حقيقية. من جهة أخرى، تشدد الحكومة اللبنانية على ضرورة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، وإعادة الإعمار، وتعويض المتضررين.

هذه المطالب اللبنانية تحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي، الذي يرى أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وضمان حقوق الشعب اللبناني. الوضع في لبنان لا يزال متأزماً للغاية، ويتطلب جهوداً دولية مكثفة لإنهاء العدوان، وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين، وإعادة بناء ما دمره العدوان. إن استمرار هذا الوضع الخطير يهدد الاستقرار الإقليمي، ويعرض حياة المدنيين للخطر. يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته، وأن يعمل بجد لتحقيق السلام والأمن في لبنان والمنطقة بأسرها





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لبنان الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان الصليب الأحمر وقف إطلاق النار بنت جبيل صور العدوان

United States Latest News, United States Headlines