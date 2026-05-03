تهديدات إيرانية متصاعدة لواشنطن.. وخطة سلام مرفوضة

تصعيد حاد في التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد تهديدات من المستشار العسكري للمرشد الإيراني، ورفض أمريكي لخطة سلام إيرانية جديدة، وتحولات في التحالفات الاقتصادية الإقليمية.

تصاعدت حدة التوتر بين إيران و الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على مضيق هرمز ، والاحتجازات المتبادلة للسفن التجارية. فقد توعد محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى ال إيران ي علي خامنئي، الولايات المتحدة برد قاسٍ في حال استمرار هذا الحصار، وهدد بإرسال قواتها وسفنها الحربية إلى 'المقبرة'، في إشارة إلى إمكانية استهدافها وتدميرها.

جاء هذا التحذير الحاد في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف الحصار الأمريكي لمضيق هرمز بأنه 'عمل مربح للغاية'، في إشارة إلى الضغط الاقتصادي الذي يهدف إلى إضعاف إيران. وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق من شهر أبريل احتجاز السفينة التجارية الإيرانية 'توسكا' في خليج عُمان، بزعم محاولتها اختراق الحصار. واعتبرت طهران هذا الإجراء بمثابة هجوم وانتهاك لوقف إطلاق النار، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.

وفي محاولة لتهدئة الوضع، قدمت إيران خطة سلام جديدة للولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين، تتضمن ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى تركز على إنهاء الحرب وتقديم ضمانات أمنية لإيران ولبنان، بينما تتناول المرحلة الثانية آليات إدارة مضيق هرمز، وتختتم المرحلة الثالثة بمناقشة البرنامج النووي الإيراني. ومع ذلك، لم يقتنع الرئيس ترامب بهذا المقترح، ووفقًا لتقارير إعلامية، فهو يخطط لفرض حصار طويل الأمد على إيران، معتبرًا أن استئناف القصف أو الانسحاب من الصراع خياران أكثر خطورة.

هذا الموقف المتصلب يعكس استمرار السياسة الأمريكية القائمة على الضغط الأقصى على إيران. وفي سياق متصل، تشهد المنطقة تحولات في التحالفات الاقتصادية واللوجستية. فقد أعلنت إيران عن استبدال موانئ الإمارات بنظيرتها الباكستانية كخطوة لتعزيز أمن التوريد وتشكيل محور جوهري في الترانزيت المستقبلي وإعادة رسم خريطة الربط التجاري والإقليمي، وفقًا لوكالة فارس الإيرانية. هذا التحول يعكس سعي إيران إلى تنويع شراكاتها التجارية وتقليل اعتمادها على دول تعتبرها معادية.

كما أكدت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أن هامش المناورة المتاح للولايات المتحدة في الملف النووي الإيراني بات ضيقًا للغاية، في ظل تراكم المعطيات الميدانية والدبلوماسية الضاغطة. بالإضافة إلى ذلك، كشف عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني مجتبى زارعي، نقلاً عن رئيس فريق التفاوض محمد باقر قاليباف، أن المرشد الإيراني علي خامنئي طلب عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات، مما يشير إلى أن إيران لا ترغب في تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بإنتاج النفط، أعلن بيان صادر عن 'أوبك+' أن سبع دول رائدة في التحالف، بما في ذلك روسيا والسعودية، قررت زيادة إنتاج النفط في يونيو بمقدار 188 ألف برميل يوميًا، في خطوة تهدف إلى استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية. هذه التطورات المتسارعة تؤكد على تعقيد الوضع الإقليمي وتصاعد التحديات التي تواجه المنطقة





