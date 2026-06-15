تهجير قسري لسكان عين عرب اللبنانية مع تصعيد عسكري إسرائيلي

إجبر التصعيد العسكري الإسرائيلي سكان بلدة عين عرب في جنوب لبنان على النزوح، مما أدى إلى إخلاء شبه كامل للبلدة الزراعية.Anthony نزوح متكرر وتهجير قسري للمحافظين على أرضهم ومصدر رزقهم.

إجبر التصعيد العسكري الإسرائيلي في محيط بلدة عين عرب بقضاء حاصبيا في محافظة النبطية جنوبي لبنان غالبية سكان البلدة على ال نزوح ، بعد توغلات برية وقصف مدفعي متكرر، ما أدى إلى إخلائها من سكانها بشكل شبه كامل خلال فترة قصيرة.

وتقع عين عرب على مقربة من الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من بلدة الغجر، في منطقة حدودية شديدة الحساسية بجنوب لبنان. ووفق شهادات لسكان البلدة، تزامنت العمليات العسكرية مع إنذارات بإخلاء البلدة خلال مدة زمنية قصيرة، ما دفع العائلات إلى مغادرة منازلها بشكل عاجل نحو مراكز إيواء في البقاع الغربي ومناطق داخلية أخرى.

تعتمد البلدة على الزراعة وتربية المواشي كمصدر رزق رئيسي، حيث يقول السكان إن تكلفة المشاريع الزراعية للعائلات قد تصل إلى آلاف الدولارات، وتشمل زراعة الأراضي ورعاية المواشي في المواسم المختلفة. ويقول الأهالي إن ترك الأراضي دون متابعة أو ري خلال فترات النزوح أدى إلى تلف جزء كبير من المحاصيل، في حين بقيت المواشي في أماكنها دون رعاية في كثير من الحالات.

وتعد عين عرب من البلدات الزراعية الصغيرة في أقصى الجنوب اللبناني، ضمن منطقة حدودية حساسة تشهد بين الحين والآخر توترات مرتبطة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي على امتداد الشريط الحدودي. خلال الفترات الأخيرة، شهدت البلدة ومحيطها عمليات إخلاء متكررة، بالتوازي مع قصف مدفعي وتحركات عسكرية في المناطق القريبة. النازحة فاطمة الحمد (34 عاما) أوضحت أنها غادرت البلدة تحت ضغط مباشر من تطورات ميدانية مفاجئة.

وقالت: كنا نعيش من أرضنا وزراعتنا، وفجأة طلب منا مغادرة البلدة خلال وقت قصير جداً، لم نستطع حمل أي شيء معنا، حتى الأشياء الأساسية تركناها خلفنا. وأضافت أن العائلات تعيش اليوم في مراكز إيواء مكتظة، حيث تتشارك عدة عائلات غرفة واحدة، في ظل نقص واضح في المياه والكهرباء والخدمات الأساسية. نسرين العبد العال (37 عاما)، نازحة أخرى من البلدة، روت أن سكان عين عرب واجهوا موجات نزوح متكررة خلال فترات التصعيد على الحدود.

وقالت: هذه ليست المرة الأولى التي نغادر فيها. عدنا إلى بيوتنا بعد فترات هدوء سابقة، ثم طلب منا المغادرة مجدداً خلال وقت قصير جداً، وفي كل مرة نخسر أكثر من قبل. وأضافت: في آخر مرة أعطونا مهلة ساعتين فقط. الناس لم تعرف ماذا تأخذ معها، كل شيء ترك في مكانه؛ البيوت والمحاصيل والمواشي.

حتيمة داود (34 عاما)، إحدى سيدات البلدة، وصفت ما جرى بأنه تهجير قسري متكرر لسكان يعتمدون بالكامل على الزراعة وتربية المواشي. وقالت: لا نريد شيئاً سوى العودة إلى ديارنا، نريد العودة للأرض لنزرعها، لا نريد مساعدات ولا إعاشات، فقط نريد العودة لمنازلنا. وتابعت: خرجنا خلال وقت قصير، لم ندري ماذا نأخذ معنا، كل حياتنا كانت في الأرض، والموسم الزراعي ضاع علينا. نحن مزارعون، إذا خرجنا من الأرض نكون قد خرجنا من حياتنا كلها.

بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان 3783 قتيلاً و11699 جريحاً منذ 2 مارس 2026، بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الحالي لمسافة تزيد على عشر كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000





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عين عرب تصعيد إسرائيلي نزوح تهجير قسري جنوب لبنان

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