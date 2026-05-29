تنفيذ خطط تشغيلية وتنظيمية لضيوف الرحمن في أداء طواف الوداع

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفيذ خططها التشغيلية والميدانية لتنظيم حركة ضيوف الرحمن خلال أداء طواف الوداع للمتعجلين يوم غدٍ الجمعة، عبر منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة وإدارة الحشود بكفاءة داخل المسجد الحرام وساحاته. وتشمل الاستعدادات انتشار الفرق الميدانية في الممرات والساحات والمداخل؛ لتوجيه الحجاج إلى المسارات المخصصة للطواف والسعي، وتقديم خدمات الإرشاد والإجابة عن الاستفسارات، بما يسهم في تنظيم حركة الحشود وتسهيل الوصول إلى المطاف والمسعى.

وتشمل الاستعدادات انتشار الفرق الميدانية في الممرات والساحات والمداخل؛ لتوجيه الحجاج إلى المسارات المخصصة للطواف والسعي، وتقديم خدمات الإرشاد والإجابة عن الاستفسارات، بما يسهم في تنظيم حركة الحشود وتسهيل الوصول إلى المطاف والمسعى. وجُهِّزت مسارات الطواف والسعي بلوحات إرشادية متعددة اللغات، إلى جانب دعمها بفرق توجيهية تعمل على تسهيل تنقل الحجاج، خاصة مع تزايد أعداد المغادرين بعد إتمام مناسك الحج.

وتواصل الهيئة أعمال النظافة والتعقيم داخل المسجد الحرام وساحاته على مدى الساعة، من خلال فرق متخصصة تعمل على تهيئة المصليات والممرات والمحافظة على جاهزية المواقع لاستقبال كثافات الحجاج خلال أداء طواف الوداع. كما وفّرت الهيئة نقاطًا متعددة لسقيا زمزم ومشربيات موزعة في المواقع الرئيسة داخل المسجد الحرام، إلى جانب خدمات العربات الكهربائية واليدوية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومن يحتاجون إلى المساندة؛ بما ييسّر أداء النسك بطمأنينة ويسر.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة الخدمات التشغيلية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة لخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء طواف الوداع في أجواء آمنة ومنظمة قبل مغادرتهم إلى أوطانهم.

