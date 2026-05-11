تنفيذ تبديل فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاتحادي والربط مع وكلاء للعمل بتعويض هذا التحول

تبديلاً فنياً تمهيداً لتحقيق أهداف التكتيك ومتطلبات الفريق على المدى الطويل. وكلاء أعمال من أجل فرض التوازن الفني وتلبية احتياجات الفريق

علمنا من المصادر الداخلية للنادي الاتحاد أن هناك تبديلا فنيا للفريق الأول لكرة القدم لدى الاتحاد، بدءا من الجهاز الفني بقيادة المدرب كونسيساو وبعض اللاعبين الأجانب والمحليين، بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي، كما أوضحت المصادر وجود رغبة اتحادية حقيقية لتصنيع فريق قوي قادرة على المنافسة على البطولات في السنوات القادمة.

وأشارت المصادر إلى أن نادي الاتحاد فتح خطوط الاتصال مع وكلاء أعمال من أجل التعاقد مع جهاز فني جديد وجلب لاعبين أجانب ومحليين يشكلون إضافة فنية للفريق الاتحادي. من جانب آخر، يسعى الفريق الاتحادي للمنافسة على الحصول على المركز الخامس في سلم الترتيب لمنتجات دوري روشن السعودي للمحترفين، من أجل ضمان المشاركة في مباريات ملحق دوري أبطال آسيا القادمة، إذ تبقت للعميد ثلاث مباريات في دوري روشن في انتظار الاتفاق (الخميس) على ملعب إيجو بالدمام وضد الشباب (السبت القادم) على ملعب ASCHGArena بالرياض، وأمام القادسية (الخميس بعد) على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يطمح خلالها في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والحصول على المركز الخامس بالدوري





