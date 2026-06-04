تنفيذ 7 مجمعات نموذجية للإنتاج الحيواني في مناطق المملكة

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" عن تنفيذ 7 مجمعات نموذجية للإنتاج الحيواني في عدد من مناطق المملكة، بما في ذلك المدينة المنورة، القصيم، نجران، حائل، الجبيل، حفر الباطن، وعرعر.

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة " ريف السعودية " عن تنفيذ 7 مجمعات نموذجية للإنتاج الحيواني في عدد من مناطق المملكة. وتشمل هذه المجمعات، المدينة المنورة، القصيم، نجران، حائل، الجبيل، حفر الباطن، وعرعر.

وتشكل هذه المجمعات نقلة نوعية في منظومة الإنتاج الحيواني بالمناطق الريفية ودعم صغار المربين، وفقًا لمتحدث برنامج "ريف السعودية" ماجد البريكان. وأضاف البريكان أن البرنامج يعمل على استكمال مراحل البناء والتشغيل في جميع المواقع، تمهيدًا لبدء استفادة المربين منها، بما يُسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين سبل المعيشة لصغار مربي الماشية في مختلف مناطق المملكة.

وذكر البريكان أن برنامج "ريف السعودية" طوّر النظام الرقمي لإدارة مزارع الماشية (Flock Smart)، لمتابعة الإنتاجية، والحالة الصحية، وتسجيل الحيوانات، إلى جانب إعداد دراسات فنية لتوصيف المجترات الصغيرة، وتحسين كفاءة التربية، مما يُعزز قدرة المربين على اعتماد أساليب حديثة ترفع من جودة منتجاتهم وتنوّع مصادر دخلهم. ويُشار إلى أن برنامج "ريف السعودية" نفّذ 10 برامج تدريبية وإرشادية للمربين في عسير وجازان والقصيم، ركّزت على ممارسات التغذية الحديثة، وإدارة الأعلاف، ورفع جاهزية المجتمعات الريفية، وتحسين قدرات صغار مربي الماشية، بما يحافظ على دورها في تعزيز الأمن الغذائي





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