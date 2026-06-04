تنشيط خدمة النقل الترددي إلى المسجد النبوي وقباء بمناسبة يوم عرفة وعيد الفطر

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تفعّل حافلات النقل الترددي للوفاء بحاجات المصلين والزوّار في أيام العيد، مع تعزيز ربط المواقع التاريخية والسياحية عبر مسارين رئيسيين

قامت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة من خلال مشروع " حافلات المدينة " بتفعيل خدمة النقل الترددي الخاصة ب المسجد النبوي والمسجد التاريخي في قباء، وذلك احتفالاً ب يوم عرفة ومواكبةً لصلاة العيد.

تهدف هذه الخطوة إلى رفع جاهزية النقل الترددي لتسهيل تنقل المصلين إلى المسجد النبوي ليلة 27 من شهر رمضان المبارك، وتوفير خدمات نقل مريحة وآمنة للمجتمعات المحلية والزوار على حدٍ سواء. وتُعَدُّ هذه المبادرة جزءًا من خطة شاملة لتعزيز الوصول إلى المواقع الدينية والثقافية في المدينة المنورة، عبر شبكة حديثة من الحافلات تربط أبرز المعالم المرتبطة بالسيرة النبوية وتاريخ الإسلام





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حافلات المدينة النقل الترددي المسجد النبوي يوم عرفة المدينة المنورة

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