تنسيق عراقي إيراني لبحث مستجدات المفاوضات مع واشنطن وجهود إنهاء أزمة مضيق هرمز

بحث وزير الخارجية الإيراني مع نظيره العراقي تطورات المفاوضات مع الولايات المتحدة، مع التركيز على دور الوساطة الباكستانية والقطرية لرفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وإنهاء العمليات العسكرية في المنطقة.

شهدت الساحة الدبلوماسية الإقليمية تحركا ملحوظا في إطار المساعي الرامية إلى تخفيف حدة التوترات المتصاعدة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا مطولا مع نظيره العراق ي فؤاد حسين.

وقد تركز هذا الاتصال بشكل أساسي على استعراض ومناقشة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بجولات المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، والتي تسعى من خلالها الأطراف إلى إيجاد مخرج للأزمة التي عصفت بالمنطقة. ووفقا لما أورده المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية، فإن الوزير عراقجي قد أطلع نظيره العراقي على تفاصيل دقيقة بشأن التقدم الذي تم إحرازه في الجولة التفاوضية الأخيرة، مشيرا بشكل خاص إلى الورقة التفاوضية الجديدة التي تم طرحها على الطاولة، والتي يُنظر إليها كخطوة محورية قد تمهد الطريق نحو اتفاق شامل ينهي حالة الصراع والقطيعة الدبلوماسية والعسكرية بين القوتين.

وفي سياق متصل، شدد الجانبان الإيراني والعراقي خلال المباحثات الهاتفية على الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تضطلع به جمهورية باكستان الإسلامية في عملية الوساطة الحالية. وأثنى الوزيران على الجهود الحثيثة التي تبذلها إسلام آباد لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، معتبرين أن هذه المساعي تشكل ركيزة أساسية لإنجاح العملية التفاوضية وتجنب انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.

كما أشار الاتصال إلى الأهمية البالغة لانخراط دولة قطر في هذه المرحلة الحساسة من المفاوضات، نظراً لخبرتها الطويلة في الوساطات الدولية وقدرتها على تقديم تسهيلات دبلوماسية تخدم استقرار المنطقة. من جانبه، أعرب الوزير فؤاد حسين عن ترحيبه الكبير بهذه التطورات الإيجابية، مؤكدا أن العراق يتابع باهتمام بالغ كل خطوة تؤدي إلى خفض التصعيد، مشيدا بالجهود الشخصية والدبلوماسية التي يبذلها عباس عراقجي لدفع عجلة المفاوضات نحو الأمام بما يخدم مصلحة الشعوب في المنطقة.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية على خلفية صراع عسكري مرير اندلع في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، حينما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الهجمات العنيفة على أهداف داخل إيران، مما أدى إلى اندلاع موجة من الردود الإيرانية التي استهدفت مصالح أمريكية وإسرائيلية في عدة دول عربية. وقد أسفرت هذه الحرب الدامية عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل في الجانب الإيراني، بالإضافة إلى خسائر بشرية في صفوف القوات الأمريكية والإسرائيلية، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في الثامن من أبريل الماضي.

إلا أن هذا الهدوء ظل هشا للغاية، حيث ردت طهران على الضغوط المستمرة بإغلاق مضيق هرمز الحيوي، وفرض قيود صارمة على مرور السفن التجارية والناقلات، مشترطة التنسيق المسبق معها لضمان المرور، وهو ما أثار مخاوف دولية واسعة من انهيار الهدنة السارية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل ينهي حالة الحرب. علاوة على ذلك، تفاقمت الأزمة الاقتصادية والأمنية بعد أن فرضت الولايات المتحدة، منذ الثالث عشر من أبريل، حصارا مشددا على الموانئ الإيرانية، بما في ذلك الموانئ الواقعة على مضيق هرمز الذي يعد شريان الحياة لإمدادات الطاقة العالمية.

وقد جاء هذا الحصار كإجراء ضاغط نتيجة تعثر بعض بنود المفاوضات التي تقودها باكستان، مما وضع الاقتصاد الإيراني وسوق الطاقة العالمي تحت ضغط هائل. وفي هذا الصدد، أكد الوزير فؤاد حسين على ضرورة الإنهاء السريع للعمليات العسكرية في منطقة مضيق هرمز ورفع الحصار عن إيران كشرط أساسي لاستعادة الاستقرار.

وأعرب العراق عن تطلعه لأن تثمر هذه المفاوضات عن أخبار إيجابية تفضي إلى إنهاء الحرب بشكل كامل، وعودة الحياة الطبيعية إلى شعوب المنطقة التي عانت طويلا من تداعيات هذه الصراعات، مشددا على أن الاستقرار الإقليمي هو الضمان الوحيد لتحقيق التنمية والازدهار بعيدا عن لغة السلاح والتهديدات المتبادلة





