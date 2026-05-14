تنسيق أمريكي صيني وتحذيرات إسرائيلية: هل تتجه إيران نحو مواجهة عسكرية شاملة؟

تحليل شامل للتفاهمات بين ترمب وشي بشأن إيران، والتحركات الإسرائيلية لرفع التأهب العسكري، وموقف طهران الحازم تجاه مضيق هرمز في ظل تهديدات بقصف البنية التحتية.

في تطورات دراماتيكية تعكس تعقيدات المشهد الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن وجود توافقات غير متوقعة بين الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصين ي شي جين بينغ فيما يتعلق بالملف ال إيران ي.

وأوضح روبيو في تصريحات لشبكة إن بي سي أن المباحثات التي جرت بين الزعيمين تطرقت بشكل مباشر إلى القضايا الشائكة المرتبطة بطهران، حيث أظهر الجانب الصيني موقفاً واضحاً يرفض عسكرة مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية. هذا التوافق لم يقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل امتد ليشمل الرؤى الاقتصادية، حيث أشار روبيو إلى أن الصين لا تؤيد فرض أنظمة رسوم جمركية معينة، وهو ما يتوافق مع التوجهات الأمريكية الحالية.

ومع ذلك، شدد وزير الخارجية الأمريكي على استقلالية القرار الأمريكي، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تسعى للحصول على مساعدة صينية في تعاملها مع إيران، لأنها تمتلك من الأدوات والقدرات ما يكفي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية دون الحاجة إلى دعم خارجي، مما يشير إلى رغبة إدارة ترمب في قيادة المشهد بصرامة واستقلالية تامة. على الجانب الآخر، تزداد حدة التوترات الميدانية مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أكد أن إيران قد تعرضت لضربات قوية ومؤثرة خلال العام الماضي، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن المهمة الإسرائيلية لم تصل إلى نهايتها بعد.

وأشار كاتس إلى أن هناك أهدافاً استراتيجية وعسكرية في الداخل الإيراني لا تزال بحاجة إلى استكمال، مبدياً استعداد إسرائيل الكامل للعودة إلى العمل العسكري في وقت قريب لتحقيق هذه الغايات. هذا التصريح يعكس حالة من عدم الرضا في تل أبيب عن النتائج الحالية، ويدفع باتجاه تبني استراتيجية أكثر هجومية لضمان تحجيم القدرات الإيرانية بشكل دائم.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس يشهد فيه العالم ترقباً لخطوات الرئيس الأمريكي القادم، مما يضع المنطقة على حافة انفجار عسكري محتمل قد يغير موازين القوى في المنطقة بالكامل، خاصة مع التنسيق الوثيق بين واشنطن وتل أبيب في رسم الخطوط الحمراء تجاه طهران. وفي سياق متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر مسؤولة في الدوائر الأمنية الأمريكية والإسرائيلية أن إسرائيل تعتزم رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك تحسباً لقرار قد يتخذه الرئيس ترمب باستئناف العمليات الحربية أو شن حملات عسكرية واسعة.

وتبرز هنا فرضيتان أساسيتان يتحرك وفقها صانع القرار الأمريكي؛ الأولى هي الاعتماد على الحصار الاقتصادي والضغط المالي الشديد لإجبار إيران على الاستسلام أو تقديم تنازلات جذرية دون الحاجة إلى مواجهة عسكرية مباشرة. أما الفرضية الثانية، فهي العودة إلى خيارات القوة الخشنة، مثل استئناف ما يعرف بمشروع الحرية في مضيق هرمز لفرض سيطرة مطلقة، أو شن حملات قصف مركزة تستهدف البنية التحتية الحيوية والمنشآت الاستراتيجية الإيرانية لتقويض قدراتها العسكرية والاقتصادية.

أما من الجانب الإيراني، فقد جاء الرد حازماً وسريعاً على لسان النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الذي وجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية تحديداً، مؤكداً أن طهران لن تتخلى عن سيادتها على مضيق هرمز تحت أي ظرف من الظروف وبأي ثمن كان. هذا التصريح الإيراني يعكس استراتيجية الردع التي تتبعها إيران، حيث تعتبر المضيق ورقة ضغط استراتيجية يمكن استخدامها لتهديد تدفقات النفط العالمية في حال تعرضت لضغوط عسكرية أو اقتصادية لا يمكن تحملها.

وبذلك، تظل المنطقة أسيرة صراع الإرادات بين رغبة واشنطن وتل أبيب في تغيير النظام أو تحجيمه، وبين إصرار طهران على الحفاظ على نفوذها الإقليمي وممرات الطاقة، مما يجعل من مضيق هرمز نقطة الاشتعال الأكثر خطورة في الصراع الراهن، في ظل غياب أفق دبلوماسي واضح ينهي حالة الاحتقان المتصاعدة





