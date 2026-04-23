تنسنت وعلي بابا تتنافسان للاستثمار في شركة الذكاء الاصطناعي الصينية ديب سيك

مفاوضات متقدمة بين عمالقة التكنولوجيا الصينيين للاستثمار في شركة ديب سيك الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التنافس الشديد على قيادة هذا القطاع الحيوي في الصين.

تشهد الساحة التكنولوجية في الصين تطورات متسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي ، حيث تجري شركتا تنسنت وهولدنغز و علي بابا غروب القابضة محادثات متقدمة للاستثمار في شركة ديب سيك ، الرائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي في البلاد.

تأتي هذه الخطوة في ظل التنافس الشديد بين الشركات الصينية العملاقة على قيادة هذا القطاع الحيوي، والذي يشهد اهتماماً عالمياً متزايداً. تسعى تنسنت إلى الاستحواذ على حصة تصل إلى 20% في ديب سيك، بينما تشارك علي بابا أيضاً في المفاوضات، دون الكشف عن تفاصيل عرضها حتى الآن. يعكس هذا الاهتمام المتزايد بالشركة الناشئة التقييم المرتفع الذي تحظى به، والذي يقدر بحوالي 40 مليار دولار، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في مستقبل الذكاء الاصطناعي في الصين.

تأسست ديب سيك في عام 2023، وتمكنت خلال فترة وجيزة من إحداث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل نموذجها الأول الذي ينافس النماذج الأمريكية المتقدمة، على الرغم من التحديات التي تواجهها الصين في الحصول على المواهب العالمية وأشباه الموصلات المتطورة. تتميز ديب سيك بتقديم نماذج منخفضة التكلفة ومفتوحة المصدر، مما يجعلها خياراً جذاباً للشركات الناشئة والمطورين. وتستهدف الشركة جمع أكثر من 300 مليون دولار في جولة التمويل الحالية، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في الصين.

في الوقت نفسه، تعمل كل من تنسنت وعلي بابا على تطوير قدرات الحوسبة السحابية الخاصة بهما، لتلبية احتياجات الشركات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه علي بابا وتنسنت إعادة هيكلة لأعمالهما وزيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد كشفت علي بابا عن نموذج متقدم قادر على إنشاء بيئات ثلاثية الأبعاد ومقاطع فيديو تفاعلية، بينما أعلنت تنسنت عن عزمها مضاعفة استثماراتها في هذا المجال لتتجاوز 5.2 مليار دولار.

وتسعى ديب سيك أيضاً إلى توسيع نطاق عملها في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الاهتمام المتزايد ببرمجيات قادرة على تنفيذ المهام بشكل مستقل. وتعتبر هذه الخطوات مؤشراً على التزام الشركات الصينية بتطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانتها في هذا المجال التنافسي. وتؤكد هذه المحادثات على الأهمية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في الصين، ودور الشركات الناشئة مثل ديب سيك في دفع عجلة الابتكار





