تنبيه عاجل: قرب انتهاء مهلة التسجيل العيني للعقارات في أملج

الهيئة العامة للعقار تدعو ملاك العقارات في 9 أحياء بأملج إلى سرعة التسجيل العيني قبل 29 أبريل 2026 لتجنب الغرامات والاستفادة من خدمات السجل العقاري.

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن اقتراب الموعد النهائي للتسجيل العيني الأول لعدد كبير من القطع العقارية في محافظة أملج بمنطقة تبوك ، مما يستدعي من ملاك ال عقارات المعنية الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التسجيل قبل انقضاء المهلة المحددة.

يشمل هذا الإعلان (43) قطعة عقارية موزعة على (9) أحياء مختلفة في أملج، ويختتم التسجيل بنهاية يوم الأربعاء 12 من ذي القعدة لعام 1447هـ، الموافق 29 أبريل من عام 2026. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للعقار لتحديث وتطوير السجل العقاري في المملكة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة للعقارات، مما يعزز الشفافية ويحمي حقوق الملكية.

تهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين ملاك العقارات من الاستفادة الكاملة من الخدمات التي يقدمها السجل العقاري، بما في ذلك تسهيل عمليات التصرفات العقارية المختلفة، وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار بشكل قانوني وفعال. سيتم إصدار رقم عقار فريد وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، يتضمن هذا الصك معلومات تفصيلية حول الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه، وأوصافه، وحالته، بالإضافة إلى الحقوق والالتزامات المترتبة عليه، وجميع التصرفات العقارية التي تمت أو ستتم عليه.

هذا الصك سيكون بمثابة الأساس القانوني لتوثيق الملكية والحقوق العقارية، ويساهم بشكل كبير في استدامة وتعزيز القطاع العقاري في المملكة، وتطوير الممكنات الرئيسية له. إنّ السجل العقاري ليس مجرد قاعدة بيانات، بل هو نظام متكامل يهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. شددت الهيئة العامة للعقار على أهمية الالتزام بالمهلة المحددة للتسجيل، محذرة من أن عدم تسجيل العقارات خلال هذه الفترة سيترتب عليه غرامات مالية وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار.

سيتم تحديد قيمة هذه الغرامات من قبل لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وستطبق بحسب الإجراءات القانونية المتبعة. ومع ذلك، أكدت الهيئة أن طلبات التسجيل العيني للعقار ستظل مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء المدة المحددة في قرار الإعلان، مما يتيح الفرصة للمالكين الذين لم يتمكنوا من التسجيل خلال المهلة المحددة لتقديم طلباتهم لاحقًا.

تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، المعروفة باسم “السجل العقاري”، مسؤولية تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية، من خلال منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات. هذه المنصة الرقمية توفر سهولة الوصول إلى المعلومات وتسهيل إجراءات التسجيل، مما يساهم في تطوير القطاع العقاري وتحقيق رؤية المملكة 2030 في هذا المجال.

إنّ السجل العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة العقارات في المملكة، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو في هذا القطاع الحيوي





