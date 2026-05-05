تنبيه هام: قرب انتهاء مهلة تسجيل العقارات في مكة والشرقية

الهيئة العامة للعقار تدعو ملاك العقارات في مكة المكرمة والشرقية إلى الإسراع بتسجيل عقاراتهم قبل انتهاء المهلة المحددة لتجنب الغرامات والاستفادة من خدمات توثيق الملكية.

مع اقتراب نهاية المهلة المحددة لتسجيل ال عقارات في مناطق مكة المكرمة و الشرقية ، دعت الهيئة العامة للعقار ملاك ال عقارات إلى الإسراع في إتمام إجراءات التسجيل العيني الأول ل عقارات هم عبر منصة السجل العقاري rer.sa .

هذا الإجراء يهدف إلى توثيق الملكية بشكل دقيق وفعال، وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري. المهلة المحددة للتسجيل في بعض المناطق المحددة في الرياض (جزء من حي المغترة، ومنطقة عقارية مجاورة في ضرماء) ومكة المكرمة (جزء من حي الحديبية) ستنتهي بنهاية يوم الخميس 20 من ذي القعدة 1447هـ، الموافق 7 مايو 2026م. التأخير في التسجيل قد يعرض ملاك العقارات إلى غرامات مالية تحددها لجنة مختصة وفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار.

الهيئة العامة للعقار تؤكد على استمرار استقبال طلبات التسجيل العيني للعقار في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء هذه المهلة، مما يتيح الفرصة للمزيد من الملاك لإتمام التسجيل. السجل العقاري يوفر رقمًا فريدًا لكل عقار وصك تسجيل ملكية يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالعقار، بما في ذلك الموقع الجغرافي الدقيق، وبيانات المالك، والأوصاف، والحالة، والحقوق والالتزامات المترتبة عليه، بالإضافة إلى جميع التصرفات العقارية التي تتم عليه.

هذا النظام يهدف إلى بناء قاعدة بيانات عقارية موثوقة وشاملة تساهم في تطوير القطاع العقاري وتنظيم العمل فيه. أهمية التسجيل العيني للعقار تكمن في توفير حماية قانونية قوية للملاك، وتسهيل عمليات البيع والشراء والرهن العقاري، وتقليل النزاعات العقارية. السجل العقاري يعمل على توثيق الملكية بشكل رقمي دقيق، مما يضمن حقوق المالك ويحميه من أي تلاعب أو احتيال. كما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار العقاري، وجذب المزيد من المستثمرين إلى القطاع.

الهيئة العامة للعقار تحرص على توعية الملاك بأهمية التسجيل العيني للعقار، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإتمام الإجراءات بسهولة ويسر. منصة السجل العقاري rer.sa توفر خدمات متكاملة للتسجيل، بما في ذلك تقديم الطلبات، ومتابعة الإجراءات، والحصول على صكوك الملكية. الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تستخدم أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية لإنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة، مما يضمن دقة وموثوقية البيانات. هذا الجهد الكبير يهدف إلى بناء قطاع عقاري حديث ومتطور يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

إنّ عملية التسجيل العيني للعقار ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي استثمار في مستقبل القطاع العقاري وحماية لحقوق الملاك. الهيئة العامة للعقار تسعى إلى جعل عملية التسجيل سهلة وميسرة للجميع، وتوفير كافة الأدوات والخدمات اللازمة لإتمامها بنجاح. من خلال التسجيل العيني للعقار، يمكن للملاك الاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها السجل العقاري، مثل الحصول على معلومات دقيقة عن عقاراتهم، وتوثيق التصرفات العقارية بشكل آمن وموثوق، وحماية حقوقهم في حالة حدوث أي نزاعات.

الهيئة العامة للعقار تؤكد على التزامها بتطوير القطاع العقاري وتنظيمه، وتحقيق الاستدامة فيه. كما تدعو جميع الملاك إلى التعاون معها في إتمام عملية التسجيل العيني للعقار، والاستفادة من كافة المزايا التي يوفرها هذا النظام. السجل العقاري يمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري السعودي، ويساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام. الهيئة العامة للعقار تواصل جهودها لتطوير السجل العقاري وتحسين خدماته، بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية





