تناول مستخلص ثمار الكشمش الأسود يحسن وظائف الأوعية الدموية لفترة قصيرة لدى بعض الرجال الأصحاء

تبيّن من خلال دراسة اجراها علماء، أنّ تناول مستخلص ثمار الكشمش الأسود يمكن أن يحسن وظائف الأوعية الدموية لدى بعض الرجال الأصحاء، ووفقًا لدراسة أجريت من قبل العلماء البريطانيين وتركزّانيين، يمكن أن تحسين أداء الأوعية الدموية بشكل مؤقت عند تناول جرعة عالية من هذا المستخلص المضاد للأكسدة والالتهابات.

شملت الدراسة 15 رجلا سليما، متوسط أعمارهم 25 عاما، حيث اختبر الباحثون تأثير جرعة واحدة من خلاصة الكشمش الأسود تحتوي على 210 ملغ من الأنثوسيانين (أصباغ نباتية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات) على مؤشرات القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي، سواء في حالة الراحة أو أثناء المشي المعتدل على جهاز المشي. بعد ساعتين من تناول الخلاصة، لاحظ الباحثون انخفاض المقاومة الوعائية المحيطية الكلية لدى بعض المشاركين، إذ شهد 9 مشاركين انخفاض هذا المؤشر بنسبة 17.5% تقريبا، بينما شهد ثمانية آخرون زيادة في النتاج القلبي.

أما أثناء المشي لمدة 30 دقيقة، فلم يُلاحظ تأثير يذكر لهذا المستخلص، حيث انخفض معدل ضربات القلب بمقدار نبضتين فقط في الدقيقة، وهو تغير وصفه الباحثون بالضئيل، كما لم يؤثر المستخلص على استهلاك الأكسجين أو استقلاب الدهون والكربوهيدرات. يوضح الباحثون على أن الجرعة الواحدة من الكشمش الأسود قد تؤثر على تنظيم الأوعية الدموية لدى فئة من الأفراد، لكن تحقيق تأثير مستدام يتطلب على الأرجح تناوله بانتظام، مشددين على ضرورة إجراء أبحاث أوسع حول هذا الموضوع





