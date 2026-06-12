تمزق قميص بافيل شوولتس يضفي طابعًا كوميديًا على فوز كوريا الجنوبية على تشيك 2-1

لحظات طريفة في مباراة كوريا الجنوبية والتشيك ببطولة 2026 عقب تمزق قميص اللاعب الشيكى، وفوز المنتخب الكوري بهدفين هدف وصيف

شهدت مباراة كوريا الجنوبية و التشيك في كأس العالم 2026 لحظة طريفة لا تنسى عندما تمزق قميص لاعب المنتخب التشيك ي بافيل شوولتس أثناء مصارعة على الكرة مع المدافع الكوري هان بيوم لي.

في تلك اللحظة التي انطلقت فيها الكرة إلى الهواء شدّ الطرفان على القميص حتى انقطع جزء كبير منه مظهرًا شريحة ممزقة أثارت ضحكات المشجعين في المدرجات وعلى شاشات المتابعة. الحكم المصري أمين عمر أوقف اللعب لحظيًا لمنح اللاعب فرصة ارتداء قميص بديل قبل استئناف اللقاء في الشوط الأول، ما أضفى طابعًا دراميًا كوميديًا على الأجواء، بينما تفاعلت الجماهير عبر مواقع التواصل بنشر صور ومقاطع الفيديو التي أظهرت القميص وكأنه مصنوع من ورق رقيق.

هذه الحادثة أعادت إلى الذاكرة مواقف سابقة شهدتها بطولات كبرى حيث عانى بعض اللاعبين من ضعف أقمشة القمصان الحديثة التي لم تتحمل الضغط المكثف في المباريات الحاسمة. مع تقدم اللقاء استمر المنتخب الكوري في الضغط وتقدم بهدف مبكر عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم أضيف الهدف الثاني بعد ركلة حرة مباشرة نفذها المهاجم الكوري بمهارة فائقة.

على الرغم من التفوق الكوري إلا أن المنتخب التشيكي لم يستسلم وسجل هدفًا وصيفًا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عبر هجمة منظمة انتهت بتصويب حاد دخل شباك حارس المرسي. انتهت المباراة بنتيجة 2-1 لصالح كوريا الجنوبية، وسجل هذا الفوز بداية مثيرة لمسيرة المنتخب الكوري في مجموعة صعبة تتضمن أيضاً منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا.

بعد انتهاء المباراة انتشرت صور القميص الممزق على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف بعض المتابعين الحالة بأنها تشبه القماش المصنوع من أوراق الشجر، بينما أبدى آخرون إعجابهم بتصميم قميص المنتخب التشيكي الجديد الذي احتوى على ألوانٍ زاهية وشعاراتٍ مبتكرة. وقد أعاد هذا الحدث إلى الأضواء النقاش حول جودة الأقمشة المستخدمة في بطولات كرة القدم الدولية ودعوى بعض الأندية والاتحادات للبحث عن حلول تقنية تحافظ على متانة القمصان دون المساس بالأناقة.

من جهتها، صرح مسؤولون في الاتحاد التشيكي بأنهم سيجريون فحصًا شاملاً للملابس الرياضية المستخدمة في البطولة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، مؤكدين أن تحسين جودة المعدات يعتبر جزءًا أساسيًا من التحضير للبطولات العالمية





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كأس العالم 2026 كوريا الجنوبية التشيك تمزق القميص مباراة كرة القدم

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