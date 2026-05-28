تمديد إجراءات الطوارئ في شمال إسرائيل وعدوان مستمر على لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي تمديد القيود الأمنية على شمال البلاد حتى نهاية مايو، مع استمرار الحياة الطبيعية في باقي المناطق، في وقت تواصل فيه العدوان على لبنان الذي خلف آلاف القتلى والمصابين وملايين النازحين.

أعلن الجيش ال إسرائيل ي تمديد العمل بإجراءات الطوارئ و القيود الأمنية المفروضة على مناطق شمالي البلاد حتى مساء الأحد المقبل الموافق 31 مايو/أيار. جاء هذا القرار following تقييم أمني أجرته قيادات "الجبهة الداخلية"، حيث استمرت القيود على التجمعات والأنشطة التعليمية وأماكن العمل في بلدات الشمال ، مشروطة بتوفر الغرف المحصنة والملاجئ القريبة.

وتشمل الإجراءات الممددة منع التعليم في المؤسسات التي تفتقر إلى مساحات آمنة ومحمية، والسماح بالدوام فقط في المنشآت التي يمكن للعاملين فيها الوصول إلى الملاجئ في الوقت المحدد. في المقابل، تظل التعليمات الأمنية في باقي مناطق البلاد دون تغيير مع استمرار الحياة الطبيعية. ومنذ 2 مارس/آذار تشن إسرائيل عدوانًا موسعًا على لبنان، أسفر عن 3269 قتيلاً و9840 جريحًا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية





