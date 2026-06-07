تمديد ضخ السيولة الدولارية للمودعين في لبنان.. مصير الودائع معلق بالانتظام المالي

أعلن مصرف لبنان المركزي تمديد ضخ السيولة الدولارية للمودعين لمدة سنة إضافية، مع التأكيد على أن سداد الودائع حق قانوني ثابت. ويأتي هذا القرار في ظل أزمة مستمرة منذ 7 سنوات، وغياب خطة إنقاذ شاملة. ويشير المسؤولون إلى ضرورة إقرار قانون استعادة الانتظام المالي لضمان حقوق المودعين.

أعلن مصرف لبنان المركزي تمديد ضخ السيولة الدولارية للمودعين في البنوك اللبنانية لمدة سنة كاملة تنقضي منتصف العام المقبل، مع إمكانية التجديد. ويأتي هذا القرار لتأمين حصص شهرية لمئات الآلاف من المستفيدين، الذين يعتمدون على هذه الأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل أزمة اقتصاد ية حادة وتضخم مرتفع.

وتعد أزمة الودائع المحتجزة جوهر الأزمات المالية والنقدية التي تعصف بلبنان منذ خريف 2019، في غياب خطة إنقاذ شاملة تتضمن إصلاحات هيكلية تلبي شروط صندوق النقد الدولي. ويرى مسؤول مالي أن تمديد المهلة قد يحفز تسريع تشريع قانون استعادة الانتظام المالي في مجلس النواب، بالتزامن مع تعديلات على قانون إصلاح أوضاع المصارف، لضمان عدم تحميل الخسائر للقطاع المالي وحده، وبالتالي حماية حقوق نحو مليون حساب مصرفي.

ويؤكد حاكم المصرف المركزي كريم سعيد أن سداد الودائع حق قانوني ثابت وليس خياراً سياسياً، لكنه يتطلب برنامج سداد ذا مصداقية قائم على توفر الأصول والسيولة وجدول زمني قابل للتنفيذ. ويرى أن مساهمة الدولة، باعتبارها المستخدم النهائي للأموال، يجب أن تكون محددة وقابلة للقياس وملزمة قانوناً. في المقابل، يفتقر مشروع الحكومة للانتظام المالي إلى تحديد صريح لحجم الفجوة، على عكس مشروع سابق حددها بـ73 مليار دولار.

ويركز الفريق الاقتصادي الحكومي على أن الإجراءات ستضمن سداد حقوق 85% من المودعين خلال 4 سنوات، لكنه يتجاهل ضرورة تحقيق فوائض في الموازنة ولا يحدد المبالغ النقدية المتوجبة بين 16 و20 مليار دولار. وأعاد الحاكم سعيد تصويب الأهداف بالتأكيد على حل عادل ومستدام يرفض تحميل المودعين الخسائر، ويوفر حماية قصوى للسيولة مع أولوية للصغار والمتوسطين، ويعتمد آليات لاسترداد حقوق كبار المودعين عبر مزيج من المدفوعات النقدية والسندات والمساهمات الرأسمالية.

وتعهد المركزي بتسييل جميع أصوله القابلة للتصرف، بما في ذلك حصصه في الشركات ومحفظته العقارية والأوراق المالية، وكذلك الديون المستحقة على الدولة. وبلغ عدد المستفيدين من الحصص الشهرية نحو 579 ألف مودع، منهم 266 ألف استنفدوا كامل حساباتهم، ويتم ضخ 1000 دولار شهرياً للمستفيدين من التعميم 158 و500 دولار للتعميم 166، بإجمالي ضخ سنوي يقارب 3 مليارات دولار.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للسيولة الدولارية حتى منتصف العام الحالي نحو 6.3 مليار دولار، بعد أن ارتفع السداد الجزئي إلى 5.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وساهمت هذه الآلية في زيادة الأموال الجديدة بالدولار في المصارف، حيث تتوفر نحو 5 مليارات دولار في قيود المودعين من الأموال الطازجة. ويذكر أن حجم محفظة الودائع بلغ عشية الأزمة نحو 172 مليار دولار، منها 123 ملياراً بالعملات الأجنبية، وبقي منها نحو 83 ملياراً حالياً، مرشحة للانخفاض إلى 55 ملياراً بعد تنقية الأصول غير المنتظمة





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