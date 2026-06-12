تمديد عقد مدرب أستراليا توني بوبوفيتش حتى نهائيات كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم تمديد عقد مدرب المنتخب توني بوبوفيتش حتى كأس آسيا 2027، قبل انطلاق مشاركة أستراليا في كأس العالم 2026. البيان جاء بعد النجاحات المحققة تحت قيادته، حيث سيواصل بوبوفيتش بناء الفريق والمنافسة في المحافل الدولية.

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم الثلاثاء الموافق 12 يونيو 2026 عن تمديد عقد مدرب المنتخب الوطني الأول توني بوبوفيتش ليستمر في منصبه حتى نهاية مشاركة أستراليا في نهائيات كأس آسيا 2027 .

يأتي هذا القرار قبل أيام قليلة من انطلاق مشوار أستراليا في نهائيات كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وقد أوضح الاتحاد في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني أن بوبوفيتش البالغ من العمر 52 عاماً سيواصل مهامه بعد الأداء المتميز والنتائج الإيجابية التي حققها منذ تعيينه مدرباً رئيسياً خلفاً لغراهام أرنولد، الذي انتقل لتدريب منتخب العراق المشارك также في المونديال. ووفقاً للإحصائيات، قاد بوبوفيتش الفريق في 18 مباراة دولية، حقق خلالها 10 انتصارات و4 تعادلات و4 خسائر.

من جانبها، عبّرت إدارة الاتحاد الأسترالي عن ثقة كبيرة في قدرة المدرب على قيادة الفريق نحو تحقيق أهدافه المستقبلية، وأكدت أن الاستمرارية في العمل ستساهم في استقرار المنتخب وتمكينه من المنافسة القوية فيTournaments الكبرى. ومن المتوقع أن يركز بوبوفيتش خلال الفترة المقبلة على بناء فريق متوازن قادر على المنافسة في كأس العالم 2026 ثم كأس آسيا 2027، مع الحفاظ على الروح القتالية العالية داخل الفريق.

في الوقت ذاته، يستعد المنتخب الأسترالي حاليًا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية للافتتاح الرسميلمنافساته في كأس العالم 2026، حيث سيواجه منتخب تركيا في لقاء مرتقب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً الولايات المتحدة والباراغواي. وتعد هذه المشاركة السادسة على التوالي لأستراليا في نهائيات كأس العالم، وهي سلسلة نجاح تعكس التطور الكبير في كرة القدم الأسترالية على المستوى العالمي.

وقال بوبوفيتش في تصريح له من كاليفورنيا: "يسعدني جداً استمرار الثقة في قيادة هذا المنتخب العظيم، ومنذ اليوم الأول التزمت بموازنة البنية طويلة المدى مع ضرورة تحقيق النتائج الفورية، وكان العنوان الرئيسي هو التأهل لكأس العالم بنجاح". وأضاف أن التحدي المقبل سيكون المنافسة في كأس آسيا 2027 للحفاظ على اللقب أو الوصول إلى منصات التتويج





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أستراليا توني بوبوفيتش كأس العالم 2026 كأس آسيا 2027 كرة قدم

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