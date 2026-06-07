تمديد عقد المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مع المنتخب الجزائري حتى 2028

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسمياً عن تمديد عقد المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش حتى صيف 2028، قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، تقديراً للنتائج الإيجابية التي حققها منذ تعيينه في فبراير 2024

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم رسمياً عن تمديد عقد المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش ، المدير الفني للمنتخب الجزائري، ليستمر في منصبه حتى نهاية شهر يوليو/تموز عام 2028.

جاء هذا القرار قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، مما يعكس ثقة الاتحاد في قدرات المدرب ومشروعه الفني على المدى المتوسط. وقد نشر الاتحاد بياناً على موقعه الرسمي أكد فيه أن قرار التمديد يأتي تقديراً للنتائج الإيجابية التي حققها بيتكوفيتش منذ تعيينه مدرباً لـ"محاربي الصحراء" في 29 فبراير/شباط 2024، مشيراً إلى أن الاستقرار على مستوى الطاقم التقني يعكس طموح الاتحاد في مواصلة تحقيق نتائج قوية خلال الاستحقاقات الدولية المقبلة.

يبلغ المدرب السويسري من العمر 62 عاماً، وقد تولى قيادة المنتخب الجزائري خلفاً للمدرب جمال بلماضي، عقب الخروج المبكر من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023. came into the role after a period of vacancy following his departure from French club Girondins de Bordeaux in February 2022, after a difficult season that ended with the team's relegation to the second division. Prior to that, بيتكوفيتش had a long and successful tenure with the Swiss national team between 2014 and 2021, and also won the Italian Cup with Lazio in 2013.

Since taking charge of Algeria, بيتكوفيتش has recorded a positive tally: 21 wins, 4 draws, and only 3 defeats, which boosted the federation's confidence in his technical project. The Algerian team is preparing to participate in the 2026 World Cup, to be held in North America from June 11 to July 19, where Algeria has been drawn in Group 10 alongside defending champions Argentina, Jordan, and Austria-a group described as strong and full of challenges





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المنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش كأس العالم 2026 الاتحاد الجزائري لكرة القدم

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