تمديد اعتقال ناشطين من أسطول الصمود العالمي.. اتهامات إسرائيلية مثيرة للجدل

مددت محكمة إسرائيلية اعتقال الناشطين تياغو دي أفيلا وسيف أبوكشك من أسطول الصمود العالمي، وسط اتهامات بانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان. الناشطان يواجهان اتهامات خطيرة ويشكيان من تعرضهما للعنف أثناء الاحتجاز.

مددت محكمة إسرائيل ية، يوم الأحد، فترة احتجاز الناشطين البرازيلي تياغو دي أفيلا والإسباني سيف أبوكشك، وهما من المشاركين في أسطول الصمود العالمي الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة ، لمدة يومين إضافيين.

يأتي هذا القرار بعد أيام من اعتقالهما من قبل القوات الإسرائيلية في المياه الدولية، في إجراء وصفه مركز عدالة الحقوقي بأنه اختطاف غير قانوني. وقد أثار هذا الاعتقال موجة من الإدانات الدولية، حيث يعتبره الكثيرون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوتر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، واستمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.

وقد قدمت السلطات الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الناشطين تتضمن تهمًا خطيرة، بما في ذلك 'مساعدة العدو أثناء الحرب'، و'التواصل مع عميل أجنبي'، و'الانتماء إلى منظمة إرهابية وتقديم خدمات لها'، و'نقل ممتلكات لصالح منظمة إرهابية'. هذه الاتهامات، بحسب مركز عدالة، مبنية على أسس هشة وغير قانونية، وتعتبر محاولة لتبرير الاعتقال التعسفي للناشطين. المحاميتان هديل أبو صالح ولبنى توما، من مركز عدالة، قدّمتا دفاعًا قويًا أمام المحكمة، مؤكدتين أن الإجراءات القانونية المتخذة ضد موكليهما معيبة بشكل جوهري وغير قانونية.

وقد طعنتا في اختصاص الدولة الإسرائيلية بالنظر في هذه القضية، مشيرتين إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لتطبيق هذه الجرائم على أفعال مواطنين أجانب في المياه الدولية. كما أكدتا أن استخدام هذه الشبهات الأمنية الخطيرة هو إجراء انتقامي ضد قادة العمل الإنساني، وطالبتا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما. وأضافتا أن الاحتجاز المطول للناشطين يمثل انتهاكًا لحقوقهما الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في محاكمة عادلة.

وقد أفاد الناشطان بأنهما تعرضا لظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك العنف الجسدي الشديد، والضرب، والاحتجاز في العزل، وتعصيب أعينهما لأيام في عرض البحر. هذه الشهادات تثير قلقًا بالغًا بشأن سلامة الناشطين وحقوقهم الأساسية. ويدعو مركز عدالة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للإفراج عن الناشطين وضمان سلامتهما وحمايتهما من أي انتهاكات إضافية. كما يطالب المركز بفتح تحقيق مستقل في ظروف اعتقالهما واحتجازهما، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات قد تكون وقعت.

