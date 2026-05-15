تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً ومساعٍ أمريكية لترسيخ استقرار دائم

أعلن الوفد اللبناني في واشنطن عن تمديد وقف إطلاق النار مع إسرائيل لمدة 45 يوماً إضافية، مع الاتفاق على إطلاق مسار أمني برعاية أمريكية في نهاية مايو، وسط تباين في المواقف الميدانية والسياسية بين الأطراف المتنازعة.

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن تحولاً دبلوماسياً لافتاً عقب اختتام جولة من المفاوضات المكثفة التي استمرت يومين في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية، حيث أعلن الوفد ال لبنان ي المفاوض عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار الحالي بين لبنان و إسرائيل لمدة خمسة وأربعين يوماً إضافية.

هذا التمديد يأتي في إطار مساعٍ مشتركة لتعزيز الزخم السياسي الذي تحقق في الآونة الأخيرة، وتهدف هذه الخطوة إلى منح الأطراف المختلفة فرصة لالتقاط الأنفاس وتقليل حدة التوترات الميدانية، مما يفتح الباب أمام مسار أمني شامل سيبدأ رسمياً في التاسع والعشرين من مايو الجاري في مقر البنتاغون بواشنطن. وقد أكد الوفد اللبناني أن هذه المحادثات الثلاثية، التي ضمت ممثلين عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، قد أسفرت عن تقدم ملموس يصب في مصلحة الاستقرار اللبناني، مع الاتفاق على عقد جولة جديدة من الاجتماعات في مطلع شهر يونيو من عام ألفين وستة وعشرين لمراجعة التقدم المحرز وبحث إمكانية تمديد الهدنة مجدداً بناءً على النتائج الإيجابية للمسارات الأمنية والسياسية.

من جانبه، شدد الوفد اللبناني على أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتمثل في استعادة الدولة اللبنانية لسلطتها الكاملة والسيادية على كافة الأراضي الوطنية، بما في ذلك المناطق الحدودية التي تتطلب حماية صارمة وصوناً للسيادة من خلال تعزيز دور الجيش اللبناني ليكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن تأمين الحدود. كما أشار البيان إلى ضرورة ضمان العودة الآمنة والكريمة لجميع النازحين من القرى والبلدات الجنوبية، وهو أمر يتطلب دعماً دولياً ومساعدات اقتصادية فاعلة وجهوداً حقيقية لإعادة الإعمار بشكل مستدام.

ولتجاوز الإخفاقات التي شابت الترتيبات الأمنية السابقة، يطالب لبنان بتبني آلية تنفيذ مرحلية تكون قابلة للتحقق والمتابعة بدعم أمريكي مباشر، وذلك لضمان التزام جميع الأطراف بتعهداتها دون المساس بأي جزء من السيادة اللبنانية، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحويل هذا الهدوء المؤقت إلى اتفاق شامل ودائم يحفظ كرامة الشعب اللبناني ومستقبله. وبالرغم من هذا التفاؤل الدبلوماسي في واشنطن، إلا أن الواقع الميداني لا يزال يشهد تصعيداً خطيراً يعكس عمق الفجوة بين الطاولات التفاوضية وأرض المعركة.

فقد سجلت وزارة الصحة اللبنانية سقوط ثلاثة مسعفين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاروف الجنوبية، فيما واصل الجيش الإسرائيلي إرسال إنذارات إخلاء عاجلة لسكان مدينة صور بدعوى استخدام مبانٍ محددة من قبل حزب الله. وفي المقابل، أعلنت المقاومة الإسلامية عن تنفيذ عمليات استهداف لجنود إسرائيليين في بلدة القوزح باستخدام طائرات مسيرة انقضاضية، مما يشير إلى أن حالة الاستنزاف المتبادل لا تزال قائمة.

كما أظهرت الصور آثار دمار واسعة في مركز بلدية النبطية الفوقا نتيجة القصف الإسرائيلي، وهو ما يضع تمديد وقف إطلاق النار أمام اختبار حقيقي وصعب في ظل استمرار العمليات العسكرية. أما على الصعيد السياسي، فقد سادت حالة من التباين الحاد في الرؤى، حيث عبر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام عن استهجانه لمن يعتبرون احتلال إسرائيل لثماني وستين بلدة جنوب لبنان انتصاراً، مؤكداً ثبات الموقف اللبناني في وجه الترهيب والتحريض.

وفي المقابل، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن بلاده ستستمر في العمل بقوة ضد أي تهديد حتى تحقيق كافة أهداف الحرب، بينما ذهب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى أبعد من ذلك بحديثه عن خطط لتشجيع الاستيطان في لبنان وهجرة الفلسطينيين، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي. وفي خضم هذه التجاذبات، يظل موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسكاً بضرورة التفاوض غير المباشر للوصول أولاً إلى اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، بينما تشير تقارير صحفية إلى أن واشنطن تناقش مع تل أبيب خطوطاً عريضة لخطة واقعية يمكن العمل بها مع الجانب اللبناني لضمان استقرار طويل الأمد





