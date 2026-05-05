تمديد اعتقال ناشطين في أسطول الصمود رغم غياب التهم

وافقت محكمة إسرائيلية على تمديد اعتقال ناشطين من أسطول الصمود، على الرغم من عدم توجيه تهم رسمية إليهم وظروف احتجاز قاسية.

أكد مركز عدالة القانوني، الممثل القانوني للناشطين المعتقلين، أن المحكمة ال إسرائيل ية قد وافقت على طلب الحكومة بتمديد فترة احتجاز الناشطين، على الرغم من الدفوع القوية التي قدمها فريق الدفاع والتي تؤكد بطلان الادعاءات ال إسرائيل ية ضدهم وعدم وجود أي أساس قانوني يبرر استمرار اعتقال هم.

وقد أظهرت هذه الخطوة استمراراً للضغط على الناشطين الذين يسعون لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. المحاميتان هديل أبو صالح ولبنى توما، اللتان تمثلان الناشطين، أوضحتا خلال جلسة الاستماع أن السلطات الإسرائيلية لم توجه حتى الآن أي تهم رسمية للناشطين، وأن استمرار احتجازهم يهدف بشكل أساسي إلى إتاحة الوقت للسلطات الإسرائيلية لإكمال تحقيقاتها، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء. وأشارتا إلى أن الاحتجاز يتم دون أي مبرر قانوني واضح، وأن الناشطين يتعرضون لظروف قاسية وغير إنسانية.

الناشطان، اللذان تم اعتقالهما في المياه الدولية على مسافة تزيد عن ألف كيلومتر من قطاع غزة، ليسا من الجنسية الإسرائيلية، وهو ما يضع شرعية تطبيق القانون الإسرائيلي عليهما موضع الشك. فريق الدفاع أكد أن هذا الاعتقال يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، كشف فريق الدفاع عن الظروف المروعة التي يعاني منها الناشطان داخل السجون الإسرائيلية، حيث يتم وضعهما في الحبس الانفرادي الكامل، مع إضاءة مستمرة داخل الزنازين، وتعصيب الأعين عند التنقل، حتى أثناء الفحوصات الطبية.

هذه الظروف القاسية تهدف إلى الضغط النفسي على الناشطين وإجبارهم على التراجع عن مواقفهم. وفي تعبير عن احتجاجهم على الاعتقال التعسفي والظروف اللاإنسانية، يواصل الناشطان إضرابهما عن الطعام منذ فجر يوم الخميس الموافق 30 أبريل/نيسان، مكتفيين بشرب الماء فقط. هذا الإضراب يمثل تصعيداً في احتجاجهم ويؤكد على تصميمهم على المطالبة بحقوقهم. مركز عدالة أعلن عن عزمه على الطعن الفوري في قرار تمديد الاحتجاز أمام المحكمة المركزية، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين.

هذا الطعن يمثل خطوة قانونية هامة في سبيل تحقيق العدالة للناشطين وكشف التجاوزات الإسرائيلية. وتأتي هذه الاعتقالات في سياق أوسع، حيث أفاد مسؤولون في أسطول الصمود بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوماً في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدف قوارب تقل ناشطين كانوا في طريقهم إلى قطاع غزة. وقد أسفر هذا الهجوم عن احتجاز 21 قارباً وعلى متنها حوالي 175 ناشطاً من أصل 345 مشاركاً من 39 دولة مختلفة. بينما واصلت بقية القوارب رحلتها نحو المياه الإقليمية اليونانية.

هذه المبادرة هي الثانية من نوعها للأسطول، بعد تجربة مماثلة في سبتمبر 2025، والتي انتهت أيضاً بهجوم واعتقال مئات الناشطين. هذه الأحداث تؤكد على التصعيد المستمر في سياسة إسرائيل تجاه الناشطين الذين يسعون لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت يواجه فيه حوالي 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية، نتيجة للحصار المستمر منذ عام 2007 وتدمير مساكنهم خلال الحرب التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل مستمر، ويحتاج إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لإنقاذ حياة المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم





