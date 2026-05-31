تمارين قصيرة متقطعة في الصباح تقلل مخاطر السكري بنسبة 30%

دراسة تبرز فاعلية تمارين خفيفة مدتها إجمالاً أربع دقائق يومياً في خفض احتمالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني وتحسين التحكم في سكر الدم.

أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة تمارين رياضية بسيطة في الصباح الباكر قد تحمل مجموعة من الفوائد الصحية الكبيرة، من بينها خفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى ثلاثين بالمئة.

وقد أجرت الباحثون تجربة على مجموعة من الرجال والنساء المصابين بالسكري من النوع الثاني، حيث طلب منهم أداء تمارين خفيفة شدتها قليلة وتم تقسيمها إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تستغرق ستين ثانية فقط، موزعة على مدار اليوم أثناء وجودهم في مكان العمل أو في المنزل. تم تسمية هذه المجموعة من التمارين "تمارين قصيرة متقطعة"، وقد أثبتت فعاليتها في تحسين عدة مؤشرات متعلقة بالتحكم في مستويات سكر الدم، دون أن يشارك المشاركون في أي نشاط رياضي آخر خارج هذه الفترات المحدودة





