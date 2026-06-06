تمارين القوة مع النشاط الهوائي.. أفضل مزيج لصحة أطول

دراسة طويلة الأمد تكشف أن الجمع بين التمارين الهوائية وتمارين المقاومة يقلل خطر الوفاة بنسبة تصل إلى 27% ويحسن الصحة العامة.

كشفت دراسة حديثة طويلة الأمد أن الجمع بين التمارين الهوائية و تمارين المقاومة هو أفضل مزيج لتعزيز ال صحة وإطالة العمر. الدراسة تابعت أكثر من 147 ألف شخص لمدة تصل إلى 30 عامًا، ونشرت نتائجها في المجلة البريطانية للطب الرياضي.

أظهرت النتائج أن ممارسة تمارين المقاومة لمدة تتراوح بين 60 و120 دقيقة أسبوعيًا، إلى جانب نشاط هوائي منتظم مثل المشي أو الجري أو ركوب الدراجة، ارتبطت بأدنى معدلات الوفاة بين المشاركين. ورصد الباحثون أن ممارسة تمارين المقاومة لمدة 90 إلى 120 دقيقة أسبوعيًا ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 13%، وانخفاض خطر الوفاة الناتج عن أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 19%.

كما ارتبطت هذه التمارين بانخفاض خطر الوفاة بسبب الأمراض العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر بنسبة 27%، مع تأكيد الباحثين أن هذه النتيجة تحتاج إلى مزيد من الدراسات للتحقق منها. ويشير الباحثون إلى أن التوازن بين تمارين الكارديو والقوة قد يكون من أفضل الأساليب للحفاظ على الصحة وتقليل مخاطر الأمراض مع التقدم في العمر.

من جانبه، قال الدكتور إدوارد جيوفانوتشي، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن فوائد النشاط الهوائي لإطالة العمر راسخة بالفعل، لكن ما لم يكن واضحاً هو كيفية ارتباط تمارين المقاومة بخطر الوفاة على المدى الطويل، لا سيما عند اختلاف شدتها وبالتزامن مع النشاط الهوائي. وأضاف أن هذه الدراسة تقدم دليلاً قوياً على أن الجمع بين النوعين يعود بفوائد صحية أكبر من الاعتماد على أحدهما فقط.

واتفق معه الباحث في النشاط البدني والصحة العامة إيمانويل ستاماتاكيس، مؤكداً أن الجمع بين النشاط الهوائي وتمارين المقاومة يوفر أكبر الفوائد الصحية مقارنة بالاعتماد على أحدهما فقط. وأشار الباحثون إلى أن الفوائد الصحية تبدأ في الاستقرار بعد نحو ساعتين من تمارين المقاومة أسبوعياً؛ مما يعني أن زيادة مدة التمرين إلى مستويات أعلى لا تمنح فوائد إضافية واضحة. وخلصوا إلى أن أفضل استراتيجية لتحقيق أقصى فوائد صحية هي ممارسة تمارين المقاومة لمدة 60 إلى 120 دقيقة أسبوعياً مع النشاط الهوائي المنتظم.

وتؤكد هذه النتائج أهمية تنويع التمارين الرياضية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من الأمراض المزمنة، مع التركيز على التوازن بين تمارين القوة والتحمل. كما توصي المؤسسات الصحية العالمية مثل منظمة الصحة العالمية بممارسة البالغين لما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط الهوائي المعتدل أسبوعياً، إلى جانب تمارين تقوية العضلات مرتين في الأسبوع. وتشير الدراسة الحالية إلى أن الالتزام بهذه التوصيات قد يكون مرتبطاً بانخفاض كبير في مخاطر الوفاة المبكرة وتحسين جودة الحياة بشكل عام





Akhbaar24 / 🏆 4. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تمارين القوة النشاط الهوائي طول العمر الصحة العامة تمارين المقاومة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

دعاء الشيخ السديس ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام | صحيفة المواطن الإلكترونيةدعاء الشيخ السديس ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام وأظهر مقطع فيديو دعاء الشيخ عبدالرحمن السديس ليلة 27 رمضان في المسجد الحرام.

Read more »

تسجيل 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة | صحيفة المواطن الإلكترونيةتسجيل 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 780 إصابة بجدري القرود في 27 دولة خارج البلدان التي يتوطن فيها المرض، مشددة على أن

Read more »

الطاقة الذرية: إغلاق إيران 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية ضربة قاضية للمحادثات | صحيفة المواطن الإلكترونيةالطاقة الذرية: إغلاق إيران 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية ضربة قاضية للمحادثات ندّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار إيران 'إغلاق 27 كاميرا' لمراقبة

Read more »

ضبط 27 مخالفًا لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية | صحيفة المواطن الإلكترونيةضبط 27 مخالفًا لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (27) مواطنًا مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (14) مترًا

Read more »

أقوى 10 سيدات أعمال عربيات في 2023.. يقدن أكبر الشركات بالمنطقة (إنفوغراف) - عربي21قالت مجلة 'فوربس' إن قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط هذا العام، تضم 104 سيدات من 27 جنسية، يعملن في 27 قطاعًا مختلفًا

Read more »

هاشتاق 'ليله_٢٧' يتصدر الترند.. ومغردون: 'اللهم إنا نسألك الجنة' -تصدر هاشتاق 'ليله_٢٧'، التريند، في المملكة، صباح اليوم، بعد انقضاء ليلة ٢٧ رمضان، أمس، حيث يجتهد الصائمون لإدراك ليلة القدر

Read more »