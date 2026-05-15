تلفزيون صيني يحصل على حقوق نقل كأس العالم لنسختي 2026 و2030

التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في) حصل على حقوق نقل كأس العالم لنسختي 2026 و2030، بعد انتظار طويل لجماهير البلاد الشغوفة بكرة القدم. قبل أقل من شهر على انطلاق نسخة 2026 المقامة في أمريكا الشمالية، كان مئات الملايين من المشجعين الصينيين يتساءلون عما إذا كانوا سيتمكنون من مشاهدة المباريات، قبل الإعلان أخيرا عن الاتفاق غير المعتاد في توقيته المتأخر.

الخميس 15 مايو 2026 18:18 تم الحصول على حقوق نقل كأس العالم لنسختي 2026 و2030 من قبل التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في)، كما أعلن التلفزيون الصيني و الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في بيان رسمي الجمعة.

قبل أقل من شهر على انطلاق نسخة 2026 المقامة في أمريكا الشمالية، كان مئات الملايين من المشجعين الصينيين يتساءلون عما إذا كانوا سيتمكنون من مشاهدة المباريات، قبل الإعلان أخيرا عن الاتفاق غير المعتاد في توقيته المتأخر. وتنطلق النهائيات العالمية المقبلة والتي ستكون الأكبر في تاريخ كأس العالم مع مشاركة 48 منتخبا عوضا عن 32، في 11 يونيو بمباراة المكسيك، المضيفة بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا، مع جنوب إفريقيا.

لم يكشف التلفزيون الصيني عن قيمة الصفقة، لكن صحيفة "ذي بيبر" الرقمية أفادت بأن قيمة الاتفاق بلغت 60 مليون دولار، نقلا عن أشخاص مطلعين على الملف. تشمل الشراكة كأس العالم 2026 وكأس العالم 2030 وكأس العالم للسيدات 2027 وكأس العالم للسيدات 2031. وسيشهد البطولة مشاركة 48 منتخبا وخوض 104 مباريات، في ظل اهتمام شديد بشكل خاص في الصين، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان بنحو 1.4 مليار نسمة.

لن تشارك الصين في البطولة هذا الصيف، لكنها استحوذت على 49.8 في المئة من إجمالي ساعات المشاهدة على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي عالميا خلال كأس العالم قطر 2022، وفقا لبيانات فيفا. ونقل بيان صادر عن الهيئة الكروية عن أمينها العام السويدي-الهولندي ماتياس جرافستروم قوله إن "السوق الصينية ذات أهمية كبيرة جدا لمجتمع كرة القدم العالمي". لم يكشف التلفزيون الصيني عن قيمة الصفقة، غير أن وسائل إعلام صينية عزت غياب الاتفاق سابقا إلى المبالغ التي طالب بها فيفا في البداية.

وأضاف البيان "أن الصفقة تمثل خطوة مهمة في جهود فيفا لربط المسابقة بجماهير أصغر سنا من خلال التغطية الرقمية". كان مشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا على مدى أسابيع السعر المتداول للصفقة والذي قيل إنه يصل إلى 150 مليون دولار، في حين انقسم المستخدمون بشأن الكلفة المبلغ عنها والبالغة 60 مليون دولار. وكتب أحدهم "هذه المفاوضات مرضية جدا، ليس فقط الحصول على حقوق بث كأس العالم، بل الحصول على بطولتين في آن واحد"





