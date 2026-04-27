أعلن الإطار التنسيقي العراقي عن تكليف نزار آميدي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى إنجاز الاستحقاق الدستوري وتجاوز الانسداد السياسي.

أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى في بغداد تكليف نزار آميدي ، الذي رشحه الإطار التنسيقي العراق ي، بتشكيل ال حكومة الجديدة. يأتي هذا التكليف بعد إعلان الإطار التنسيقي رسميًا عن ترشيح علي الزيدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يمثل خطوة حاسمة في إنجاز الاستحقاق الدستوري العراق ي.

وقد عبر آميدي عن تقديره للثقة الممنوحة له، مؤكدًا التزامه بالعمل وفقًا للمسؤوليات الدستورية لتشكيل حكومة شاملة تمثل كافة المكونات والطوائف العراقية. وأشار إلى أن هذا التكليف يمثل إنجازًا للمرحلة الثالثة من الاستحقاق الدستوري، معربًا عن تفاؤله بقدرة الزيدي على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل. ودعا آميدي جميع القوى السياسية إلى توحيد الصفوف وتقديم الدعم اللازم لتسريع عملية تشكيل الحكومة، مؤكدًا على أهمية التعاون البناء لتحقيق الاستقرار والازدهار للعراق.

وفي سياق متصل، أصدر الإطار التنسيقي العراقي بيانًا مفصلًا أوضح فيه تفاصيل الاجتماع الذي عُقد في القصر الحكومي ببغداد. وقد أكد البيان على أهمية الحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات الدولة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال فترة ولايتها. وأشاد الإطار التنسيقي بأداء السوداني في مواجهة التحديات الاقتصادية المعقدة والظروف الإقليمية المضطربة، بالإضافة إلى جهوده في تعزيز مسار التنمية المستدامة واستعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية.

كما أثنى الإطار على الدور الوطني الذي لعبه كل من نوري المالكي ومحمد شياع السوداني من خلال تنازلهما عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء، معتبرًا هذه الخطوة بمثابة دليل على التزامهم بالمصلحة الوطنية وتغليبها على المصالح الشخصية. وأشار البيان إلى أن هذا التنازل ساهم بشكل كبير في تجاوز حالة الانسداد السياسي التي كانت تعيق عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد دراسة متأنية لعدد من الأسماء المرشحة، قرر الإطار التنسيقي اختيار علي الزيدي كمرشح وحيد لمنصب رئيس الوزراء، وذلك نظرًا لكونه يمثل الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي. ويعتبر اختيار علي الزيدي خطوة استراتيجية من قبل الإطار التنسيقي، حيث يتمتع الزيدي بخبرة سياسية واسعة وعلاقات جيدة مع مختلف القوى السياسية العراقية. ومن المتوقع أن يبدأ الزيدي على الفور في إجراء المشاورات مع القوى السياسية لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي.

وتشمل هذه المشاورات تحديد الأولويات الوطنية، وتوزيع الحقائب الوزارية، ووضع خطة عمل شاملة لمعالجة التحديات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات. ومن بين هذه التحديات، مكافحة الفساد، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة. كما يتوقع أن تركز الحكومة الجديدة على تعزيز العلاقات الخارجية للعراق مع الدول العربية والإقليمية والدولية، بهدف جذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتحقيق المصالح الوطنية العراقية.

ويأمل العراقيون أن تشكل الحكومة الجديدة بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار والتقدم، وأن تتمكن من تحقيق تطلعاتهم في بناء عراق قوي ومزدهر





