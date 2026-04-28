تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة: ترحيب دولي وتفاؤل بمستقبل أفضل

رحبت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بتكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد فترة من الجمود السياسي. وتلقى الزيدي تهنئة من قادة قطر والأردن، وسط آمال بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تعزز الاستقرار والتنمية في العراق.

استقبلت الأوساط السياسية العراق ية والدولية بارتياح بالغ قرار الرئيس العراق ي نزار آميدي بتكليف السيد علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراق ية الجديدة. يأتي هذا التكليف بعد فترة من الجمود السياسي استمرت لعدة أشهر، شهدت مفاوضات معقدة وتحديات جمة في التوصل إلى توافق بين الكتل السياسية المختلفة على اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء.

هذا التكليف يمثل خطوة حاسمة نحو استعادة الاستقرار السياسي وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار في العراق. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً من قبل العديد من الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، التي أعربت عن تمنياتها للسيد الزيدي بالتوفيق في مهمته الهامة. وأكدت هذه الدول على استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات الملحة التي تواجه العراق، وعلى رأسها التحديات الأمنية والاقتصادية.

كما أعربت عن تطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، تلقى السيد الزيدي تهنئة من رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الذي أكد على تطلع الأردن إلى توطيد العلاقات مع العراق وتعزيزها في جميع المجالات، مشدداً على أن نجاح العراق يمثل نجاحاً للأردن.

كما تلقى السيد الزيدي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء القطري، حيث تم خلاله بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، لتعزيز المصالح المشتركة والتنسيق إزاء مختلف القضايا والتحديات. هذا التفاعل الإقليمي والدولي يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للعراق ودعمه لجهوده الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. إن تشكيل الحكومة الجديدة يمثل فرصة تاريخية لإجراء إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي في العيش الكريم والازدهار.

ويتطلب ذلك جهوداً مضاعفة من السيد الزيدي وفريقه لتشكيل حكومة كفاءات وطنية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة. كما يتطلب ذلك تعاوناً بناءً من جميع الكتل السياسية العراقية، ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى. الإطار التنسيقي، باعتباره الكتلة النيابية الأكثر عدداً، يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة في دعم جهود السيد الزيدي وتسهيل مهمته. ويجب على جميع القوى السياسية العراقية أن تدرك أن الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية هما أساس بناء مستقبل أفضل للعراق.

إن نجاح السيد الزيدي في تشكيل حكومة قوية ومستقرة سيعزز مكانة العراق على الساحة الإقليمية والدولية، وسيمكنه من لعب دور فعال في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. هذا التكليف يمثل بداية مرحلة جديدة في تاريخ العراق، مرحلة الأمل والتفاؤل، مرحلة البناء والإعمار





