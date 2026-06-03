تكريم فريق بحثي من جامعة جازان لحصوله على ميداليتين ذهبية وفضية في معرض ITEX 2026 الدولي

كرّم رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبوراسين الفريق البحثي الذي حقق ميداليتي الذهب والفضة في معرض ITEX 2026 الدولي للاختراعات والابتكار بماليزيا؛ حيث نال الميدالية الذهبية كأفضل اختراع في مجال علاج جذور وعصب الأسنان، والميدالية الفضية ضمن أفضل أربعة اختراعات في التخصص. وأشاد الدكتور أبوراسين بما حققه الفريق من تميزٍ علميٍ يعكس كفاءة الباحثين وقدرتهم على المنافسة دوليًا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسد اهتمام الجامعة بدعم منظومة البحث العلمي والابتكار. كما أوضح أن الجامعة تواصل دعم الباحثين عبر توفير بيئة أكاديمية وبحثية محفزة للإبداع، وتمكين الكفاءات الوطنية من تحويل الأفكار إلى ابتكارات تطبيقية ذات أثر معرفي وتنموي. ويُعد الاختراع الحائز على الذهبية من الابتكارات المتخصصة في علاج جذور وعصب الأسنان، بينما حصلت الفضية ضمن أفضل أربعة اختراعات في التخصص. من جانبهم، عبّر أعضاء الفريق عن شكرهم لرئيس الجامعة على هذا التكريم، مؤكدين أن دعم الجامعة للبحث العلمي والابتكار أسهم في تحقيق هذا الإنجاز. ويعكس هذا الإنجاز تطور جامعة جازان في مجالات البحث والابتكار، ودورها في دعم الاقتصاد المعرفي وإعداد الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الابتكار وبناء مجتمع معرفي منافس عالميًا.

كرّم رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبوراسين، اليوم، الفريق البحثي الذي حقق ميداليتي الذهب والفضة في معرض ITEX 2026 الدولي للاختراعات والابتكار بماليزيا.

حيث نال الميدالية الذهبية كأفضل اختراع في مجال علاج جذور وعصب الأسنان، والميدالية الفضية ضمن أفضل أربعة اختراعات في التخصص، وذلك تقديرًا للإنجاز العلمي الذي حققه الفريق خلال مشاركته في المعرض بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات البحثية والمبتكرين من مختلف دول العالم. أشاد الدكتور أبوراسين بما حققه الفريق البحثي من تميز علمي يعكس كفاءة الباحثين في الجامعة وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية.

مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسد ما توليه الجامعة من اهتمام بدعم منظومة البحث العلمي والابتكار، وتحفيز الباحثين على تطوير حلول نوعية تسهم في خدمة القطاع الصحي وتعزيز جودة المخرجات البحثية. أوضح أن الجامعة تواصل دعمها للباحثين والمبتكرين من خلال توفير بيئة أكاديمية وبحثية محفزة للإبداع، وتمكين الكفاءات الوطنية من تحويل الأفكار العلمية إلى ابتكارات تطبيقية ذات أثر معرفي وتنموي، بما يعزز مكانة الجامعة في المؤشرات البحثية والعلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

يُعد الاختراع الحائز على الميدالية الذهبية من الابتكارات المتخصصة في مجال علاج جذور وعصب الأسنان، فيما جاءت الميدالية الفضية ضمن أفضل أربعة اختراعات في التخصص، في إنجاز يعكس مستوى التميز الذي حققه الفريق البحثي، وقدرته على تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الصحي وتسهم في تطوير الممارسات العلاجية. من جانبهم، أعرب أعضاء الفريق البحثي عن شكرهم لرئيس الجامعة على هذا التكريم، مؤكدين أن ما توفره الجامعة من دعم ورعاية للبحث العلمي والابتكار أسهم في تحقيق هذا الإنجاز والوصول إلى منصات التتويج العالمية.

يعكس هذا الإنجاز ما تشهده جامعة جازان من تطور متواصل في مجالات البحث العلمي والابتكار، ودورها في دعم الاقتصاد المعرفي وإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الابتكار وبناء مجتمع معرفي منافس عالميًا





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جامعة جازان ITEX 2026 ميدالية ذهبية علاج جذور وعصب الأسنان رؤية المملكة 2030

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