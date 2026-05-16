تكريم قيادية سابقة في اللجان الثورية يثير عاصفة من الانتقادات في ليبيا

يتناول المقال حالة الغضب الشعبي والسياسي إثر قيام جهاز الرقابة الإدارية بتكريم هدى بن عامر، مسلطاً الضوء على التناقض بين خلفيتها في اللجان الثورية وتطلعات الدولة الليبية الحديثة نحو العدالة والشفافية.

شهدت الساحة الليبية مؤخراً حالة من الغليان الشعبي والسياسي الواسع، وذلك عقب قيام جهاز الرقابة الإدارية بتكريم السيدة هدى بن عامر، وهو الإجراء الذي فجر موجة عارمة من الغضب في أوساط المعارضين للنظام السابق وأنصار ثورة فبراير.

لم يكن الاعتراض مجرد رد فعل عابر، بل تأسس على خلفية سياسية وأيديولوجية عميقة تتعلق بالدور الذي لعبته المعنية في الماضي، حيث كانت من أبرز عناصر اللجان الثورية، وهو التنظيم السياسي والأمني الذي أحكم قبضته على مفاصل الدولة الليبية خلال فترات طويلة من حكم نظام القذافي. وقد عُرف عن هذه اللجان تورط الكثير من أعضائها في ممارسات قمعية وفظيعة، لا سيما خلال عقد الثمانينيات الدموي، حيث تبنت بن عامر وبقية عناصر هذا التنظيم سلوكاً عنيفاً ضد كل من صنفهم النظام كرجعيين أو منحرفين وفق العقيدة الثورية آنذاك.

هذا الإرث المثقل بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان جعل من تكريمها اليوم بمثابة صدمة أخلاقية وسياسية للذين لا يزالون يعانون من آثار تلك الحقبة، مما أدى إلى اتساع دائرة التنديد بقرار رئيس جهاز الرقابة الإدارية، الذي برر خطوته بالاستناد إلى أن بن عامر تولت رئاسة الجهاز قبل أحداث ثورة فبراير، متجاهلاً بذلك الثمن الإنساني الباهظ الذي دفعه الليبيون. إن هذا التغافل المتعمد عن سلوكيات مشينة وأفعال هدامة لم يتبرأ منها مرتكبوها، ولم يتم إنصاف الضحايا منها سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، لا يمثل مجرد خطأ إداري، بل هو في جوهره تحريض غير مباشر على استمرار هذه السلوكيات، ومسمار جديد يدق في نعش محاولات التحول السياسي والاجتماعي والثقافي نحو بناء مجتمع حضاري ودولة مؤسسات متقدمة.

تكمن المشكلة الأساسية هنا في ضياع البوصلة لدى صناع القرار في الدولة الليبية، وخاصة في الأجهزة الرقابية والسيادية التي من المفترض أن تكون هي الحارس الأمين للقيم والمعايير الأخلاقية والوطنية. فكيف يمكن لجهاز رقابي حساس أن يقع في مثل هذا المأزق الأخلاقي؟ إن التحجج بأن المعنية لم يصدر بحقها حكم قضائي قطعي، أو أن السلطات التنفيذية لم تدن سلوكها رسمياً، يزيد الأمر سوءاً ويضيف ركاماً جديداً إلى العوائق التي تقف سداً منيعاً أمام جهود تخطي مرحلة التخلف والتخبط.

إن المجتمع والدولة في ليبيا لا يزالان يعيشان حالة من التيه والحيرة، ولم يتمكنوا بعد من ولوج بوابة دولة القانون والحقوق والرفاه، وهذه الاختيارات المرتبكة في تكريم شخصيات مثيرة للجدل هي التي تعيق التقدم بثبات نحو الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي. إن القفز فوق الممارسات والوقائع الكبرى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو التجاوزات التي طالت موارد الدولة، سواء كانت في عهد سبتمبر أو حتى تلك التي تورط فيها البعض في عهد فبراير، واعتبارها كأن لم تكن، هو ضرب بعرض الحائط لكل جهود الإصلاح واشتراطات الانتقال الصحيح.

يجب أن يكون هناك منطق واحد لا يتجزأ يحكم التعامل مع التطرف الفكري، والعنف الجسدي، ونهب الثروات العامة، وهو منطق الرفض والإدانة والمحاسبة دون تمييز أو محاباة. إن هذه المبادئ يجب أن تتحول إلى عقيدة مشتركة يلتف حولها جميع الليبيين لضمان عدم تكرار مآسي الماضي، ولتكون هي الضابط للأداء المؤسسي والمؤطر لسلوك الأفراد في المجتمع. فالمجتمعات المتقدمة تتميز بوعيها العميق بقيمة الإنسان وحقوقه، وبنظرتها المتحضرة لمكانة الدولة التي لا تقوم إلا على العدل والشفافية.

وبالنظر إلى المواقف الإنسانية العالمية الأخيرة، مثل الدعم الواسع لقطاع غزة من قبل المجتمعات الواعية، نجد أن الوعي بالحقوق هو العلامة الفارقة في التغيير العالمي. لذا، فإن رد الفعل على تكريم بن عامر يجب أن ينطلق من هذه الرؤية الحضارية، بعيداً عن المناكفات السياسية الضيقة أو صراعات تسجيل النقاط بين الخصوم.

إن المطلوب اليوم هو مراجعة حقيقية ومكاشفة صادقة ومحاسبة دقيقة تعيد الاعتبار للمظلومين وتعزز القيم التي تبنى عليها المجتمعات الراقية، ليكون ذلك هو الجسر الحقيقي للعبور نحو فضاء الاستقرار والنهوض الشامل





ليبيا حقوق الإنسان جهاز الرقابة الإدارية العدالة الانتقالية اللجان الثورية

