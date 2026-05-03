تكرار منع الإعلاميين في مصر.. هل تتراجع حرية التعبير؟

قرارات متتالية بمنع ظهور إعلاميين مصريين على الشاشات تثير تساؤلات حول حدود حرية التعبير والالتزام بأخلاقيات المهنة، مع التركيز على حالة الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم.

شهدت الساحة الإعلامية المصرية في الآونة الأخيرة تصاعدًا في وتيرة القرارات الصادرة عن الجهات الرقابية والنقابات المهنية بمنع ظهور الإعلاميين على الشاشات. هذه القرارات، التي اتخذها كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و نقابة الإعلاميين ، أثارت جدلاً واسعًا حول حدود حرية التعبير والالتزام بأخلاقيات المهنة.

آخر هذه القرارات كان قرار نقابة الإعلاميين بمنع ظهور الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم وإحالته للتحقيق، وذلك بعد أيام قليلة من منع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ظهور الإعلامي هاني حتحوت لمدة ثلاثة أسابيع. وتبرر النقابة هذه الإجراءات بـ"وقوع مخالفات مهنية تتعارض مع ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني"، كما ورد في متابعة المرصد الإعلامي التابع للنقابة، وذلك على خلفية محتوى برنامج "البصمة" الذي يقدمه عبد المنعم على قناة "الشمس".

وتشير أغلب حالات الإيقاف إلى عدم حصول الإعلاميين على التصاريح اللازمة من النقابة أو عدم الانضمام إليها، بالإضافة إلى إبداء الآراء الشخصية والانحياز في القضايا المطروحة، أو الإدلاء بتصريحات قد تثير الفتنة. ومن الأمثلة على ذلك حالة الإعلامية فرح علي، مقدمة البرامج في قناة "الزمالك". كما أن استضافة شخصيات غير متخصصة في الملفات التي تتناولها البرامج الإعلامية يعتبر من بين الأسباب الموجبة للإيقاف.

يذكر أن تامر عبد المنعم، وهو ممثل مصري معروف ومسؤول في وزارة الثقافة، قد حصل على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين قبل أسبوعين فقط من قرار إيقافه، على الرغم من انطلاق برامجه قبل الحصول على هذا التصريح. وقد أثار برنامج عبد المنعم سجالًا واسعًا بعد دخوله في مواجهة مع الفنان محمود حجازي على خلفية خلافاته القضائية مع زوجته، حيث تم استعراض تفاصيل حياته الشخصية والخلافات العائلية بشكل مطول.

وفي تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، أكد نقيب الإعلاميين طارق سعدة أن النقابة لا تتسرع في اتخاذ قرار الإيقاف، بل تعتمد نظامًا للعقوبات المتدرجة. وأضاف أن الأسباب الأكثر شيوعًا للإيقاف تتعلق بخرق الميثاق الإعلامي، سواء من خلال تكرار تناول الموضوع من منظور واحد، أو تناول الحياة الشخصية للأفراد بصورة غير لائقة، أو استهداف تصفية الحسابات الشخصية. وأشار إلى أن إبداء الرأي الشخصي في الموضوع المطروح يعتبر من الأمور التي يتم التحدث مع الإعلاميين بشأنها، لأن الرأي المطلوب هو رأي الضيف المتخصص.

من جانبها، أكدت العميدة السابقة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة ليلى عبد المجيد أن السعي وراء "الترند" واستضافة شخصيات مثيرة للجدل أصبح من أسباب الانحراف عن المهنية في بعض الحالات، معتبرة أن جذب المشاهدات لا يجب أن يكون على حساب المعايير. وأشارت إلى أهمية التنشئة المهنية والتأهيل، مؤكدة أن الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية هو الأساس في ممارسة المهنة. وقد علق تامر عبد المنعم على قرار النقابة معربًا عن احترامه للقرار وأنه سيمثل للتحقيق في الموعد المحدد





