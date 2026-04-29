تكاليف الحرب على إيران تتجاوز 25 مليار دولار وتؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية

أفادت تقارير بأن الحرب على إيران تكلف أكثر من 25 مليار دولار، مع تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، مما قد يدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر. كما أغلقت الحرب مضيق هرمز، مما تسبب في اضطراب إمدادات النفط والغاز عالمياً. كما حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب قد تؤدي إلى تفاقم الفقر في العديد من الدول، خاصة في إفريقيا وآسيا.

أفاد هيرست، المسؤول عن حسابات البنتاغون، بأن معظم التكلفة المخصصة لهذه الحرب قد خصصت للذخائر ضمن عملية 'الغضب الملحمي'، وهي العملية العسكرية الرسمية. وفي الوقت نفسه، قدر وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، خلال جلسة الاستماع ذاتها، أن التكلفة الحالية أقل من 25 مليار دولار، مع رفضه الخوض في تفاصيل إضافية، مؤكداً أن الأولوية تكمن في منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

من جانبه، حذّر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو من تداعيات اقتصادية واسعة للحرب، مشيراً إلى أنها قد تدفع أكثر من 30 مليون شخص إلى الفقر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة. وأضاف دي كرو، في تصريحات لوكالة فرانس برس الأربعاء، على هامش اجتماع في باريس، أن الحرب تمثل 'تنمية معكوسة'، إذ دمّرت خلال أسابيع ما استغرق بناؤه عقوداً.

كما أظهرت دراسة للبرنامج أن نحو 32 مليون شخص في 160 دولة قد يدخلون دائرة الهشاشة حتى في حال توقف النزاع، بسبب تداعياته الاقتصادية. وأدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز المسال عالمياً، ما تسبب في اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار. كما دفعت هذه التطورات دولاً في أفريقيا وآسيا إلى اتخاذ إجراءات مثل تقنين الوقود وتقليص ساعات العمل، بينما خفّضت دول أخرى الضرائب على الوقود لتخفيف الأعباء.

وحذّر البرنامج من تأثيرات حادة على دول إفريقيا جنوب الصحراء وبعض الدول الآسيوية مثل بنغلادش وكمبوديا، إضافة إلى الدول الجزرية النامية. كما نبّه دي كرو إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص الأسمدة سيؤثران بشكل كبير في السكان، إلى جانب مخاطر عدم الاستقرار السياسي وتراجع التحويلات المالية.

وأوضح أن البرنامج يقدّر الحاجة إلى نحو 6 مليارات دولار لدعم الفئات الأكثر تضرراً وتفادي تفشي الفقر، بينما أشار إلى أن هذا المبلغ، رغم ضخامته، يبقى أقل من تكلفة الحرب التي تبلغ نحو 9 مليارات دولار أسبوعياً. واختتم بالإشارة إلى أن هذه الأزمة تأتي في وقت تشهد فيه المساعدات التنموية تراجعاً تاريخياً بنسبة تفوق 23%، نتيجة انخفاض مساهمات الجهات المانحة الرئيسية، وخاصة الولايات المتحدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حرباً على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان الهدنة في 8 أبريل/نيسان الجاري، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

البحرين: السجن لـ25 متهماً لتأييدهم الهجمات الإيرانية وإذاعة أخبار كاذبةأصدر القضاء في البحرين، اليوم (الثلاثاء)، أحكاماً بسجن 25 متهماً لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.

Read more »

ارتفاع عمليات نقاط البيع في السعودية إلى 12.07 مليار ريال في أسبوعكشف تقرير البنك المركزي السعودي عن ارتفاع ملحوظ في حجم عمليات نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 25 أبريل 2026، مدفوعًا بنشاط استهلاكي قوي في مختلف القطاعات والمدن.

Read more »

225 مليون عملية نقاط بيع في السعودية بأكثر من 12 مليار ريال في أسبوعبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 19 - 25 أبريل 2026م, (225.203.000) عملية، بقيمة (12.076.169.000) ريال، مقابل (12.311.023.000) ريال، عن

Read more »

«البنتاغون»: تكاليف حرب إيران 25 مليار دولار حتى الآنقال وكيل وزارة الحرب الأميركية للشؤون المالية بالإنابة جولز هيرست، اليوم، إن التكلفة التقديرية للحرب مع إيران تبلغ 25 مليار دولار.

Read more »

«البنتاغون»: أنفقنا 25 مليار دولار على الحرب.. قاليباف: أمريكا سعت لتحويل إيران إلى فنزويلافيما توقع الوسطاء الباكستانيون عرضاً معدلاً للسلام من إيران بعد رفض الرئيس ترمب عرضاً سابقاً، أعلن 'البنتاغون' اليوم (الأربعاء) أن الولايات المتحدة أنفقت 25 مليار دولار على حرب إيران حتى الآن.

Read more »

تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران تصل إلى 25 مليار دولاركشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران والتي بدأت في 28 فبراير، حيث بلغت 25 مليار دولار حتى الآن، مع تخصيص الجزء الأكبر للذخائر وتشغيل العمليات. يأتي هذا وسط انتقادات من الكونغرس حول غياب التفويض المسبق وتداعيات اقتصادية مثل ارتفاع أسعار الوقود.

Read more »