تقييم آفاق السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي

تترقب الأسواق تصريحات صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي، بمن فيهم نائب رئيس المجلس فيليب جيفرسون وعضو المجلس ليسا كوك، لتقييم تأثير التضخم على الموقف المستقبلي للسياسة النقدية.

وقعت إيران على اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، بعدما زادت الأسواق من ردود فعلها على البث الإعلامي السابق للقوات البحرية الأمريكية، الذي أشار إلى أنّ القوات الأمريكية قد بدأت في إزالة الألغام من مضيق هرمز.

ويُعتقد أنّ هذا التطور يهدد جهود إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، التي بدأت في التكثيف منذ وقت قريب. وتتوقع الأسواق أن يؤثر هذا التطور على الموقف المستقبلي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر أبريل نيسان والمقرر صدورها غدا الخميس، لاستنباط أي مؤشرات على مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 77.40 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1957.75 دولار، في حين زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1391.68 دولار. ويُعتقد أنّ هذا التطور سوف يؤثر على الموقف المستقبلي للذهب، حيث يُعتقد أنّ الذهب سوف يرتفع في القريب العاجل





