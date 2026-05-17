تقويم موسم العمرة لعام 1448: مواعيد وخدمات إلكترونية لإصدار التأشيرات والتعاقدات واستقبال المعتمرين

تعلن وزارة الحج والعمرة عن تقويم موسم العمرة لعام 1448، والذي يشمل مواعيد وخدمات إلكترونية لإصدار التأشيرات والتعاقدات واستقبال المعتمرين. سيتم بدء إصدار التأشيرات في 14 ذي الحجة 1447، وسيتم بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق «نسك» في 15 ذي الحجة.

17 مايو 2026 - 13:03 | آخر تحديث 17 مايو 2026 - 13:03 أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم، تقويم موسم العمرة لعام 1448، متضمناً المواعيد والخدمات الإلكترونية المرتبطة ب إصدار التأشيرات والتعاقدات و استقبال المعتمرين ، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن، ورفع جاهزية منظومة العمرة استعداداً للموسم المقبل.

وفقاً لتقويم موسم العمرة، يبدأ إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة في 14 ذي الحجة 1447 الموافق 31 مايو 2026، على أن يبدأ دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وإصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق «نسك» في 15 ذي الحجة الموافق الأول من يونيو، في حين سيكون الأول من شوال 1448هـ الموافق 9 مارس 2027 آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة، ويوم 15 شوال 1448هـ الموافق 23 مارس 2027 آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة. أكدت وزارة الحج والعمرة أن يوم 30 شوال 1448 الموافق 7 أبريل 2027 سيكون آخر موعد لمغادرة المعتمرين، داعيةً شركات العمرة والوكلاء الخارجيين إلى الالتزام بالمواعيد المعتمدة والتعليمات الصادرة من الوزارة؛ بهدف رفع قدرة المنظومة على استقبال ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات لهم بجودة خلال الموسم.

وتقويم موسم العمرة انطلق في 25 رمضان 1447 الموافق 4 مارس الماضي، بإطلاق خدمة حجز مواعيد توقيع الاتفاقيات الأولية بين شركات العمرة والوكلاء الخارجيين ضمن منتدى العمرة والزيارة 2026، فيما أُقيم المنتدى ووُقعت الاتفاقيات يومي 30 مارس و1 أبريل الماضيين، تلاه إقامة ورشة عمل لمناقشة الدروس المستفادة من موسم العمرة السابق، والحلول المقترحة لموسم 1448، بمشاركة القطاعات العاملة في منظومة العمرة، وذلك في 25 شوال، أعقبها لقاءات تحضيرية مع شركات العمرة والوكلاء الخارجيين.

أطلقت الوزارة خدمات تأهيل الوكلاء الخارجيين واعتماد التعاقدات النهائية مع شركات العمرة عبر المسار الإلكتروني في 24 ذي القعدة 1447 الموافق 11 مايو الماضي، وكذلك خدمة التعاقدات بين شركات العمرة ومزودي الخدمات، وتشمل السكن والنقل والإعاشة والخدمات الإثرائية وغيرها، إضافة إلى تصميم الباقات عبر المسار الإلكتروني، وذلك في 25 ذي القعدة 1447 الموافق 12 مايو 2026





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تقويم موسم العمرة موسم العمرة 1448 مواعيد وخدمات إلكترونية إصدار التأشيرات والتعاقدات استقبال المعتمرين

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني وسياحة.. مستجدات المناهج الدراسية للعام 1447 / 1448 هـاستحدث المركز الوطني للمناهج مقررات تعليمية جديدة، للعام الدراسي 1447 / 1448هـ، في إطار خطط تطويرية شاملة تهدف إلى مواءمة العملية التعليمية مع متغيرات

Read more »

الكلية التقنية بالباحة تفتح باب القبول المباشر للفصل التدريبي الثانيفتحت الكلية التقنية بمنطقة الباحة باب القبول المباشر للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1447-1448هـ، لبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. يشمل القبول تخصصات في أقسام التقنية الكهربائية، وتقنية الأعمال، والحاسب وتقنية المعلومات. يجب على المتقدمين إنشاء حساب في بوابة قبولي، وألا يزيد عمرهم عن 25 عامًا، واستيفاء شروط أخرى. التقديم حضوريًا ابتداءً من اليوم حتى اكتمال المقاعد.

Read more »

تسجيل في فصول موهبة بـ240 مدرسةأعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) فتح باب التسجيل للطلبة الموهوبين، للالتحاق في برنامج «فصول موهبة» للعام الدراسي القادم 1448، 2026-2027، عبر موقعها الإلكتروني،...

Read more »

'الحج والعمرة' تطلق تأهيل الوكلاء والتعاقدات النهائية لموسم عمرة 1448 عبر نسك مسارسبق الذكية - منصة الأخبار السعودية الأولى المدعومة بالذكاء الاصطناعي

Read more »

14 ذي الحجة 1447 يبدأ موسم العمرة لعام 1448أعلنت وزارة الحج والعمرة، تقويم موسم العمرة لعام 1448هـ، متضمنًا المواعيد والخدمات الإلكترونية المرتبطة بإصدار التأشيرات والتعاقدات واستقبال المعتمرين، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز...

Read more »