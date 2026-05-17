تقرير مفصل يتناول ترحيل وزير الصناعة الفنزويلي السابق أليكس صعب للولايات المتحدة، وإجراءات الدفاع المدني في كوبا لمواجهة عدوان محتمل، والكشف عن زيارات جيفري إبستين لكولومبيا.

شهدت الساحة السياسية في فنزويلا تطوراً دراماتيكياً عقب إعلان السلطات الفنزويلية عن ترحيل وزير الصناعة السابق، أليكس نعيم صعب موران، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق ملاحقات قضائية أمريكية تطارد صعب بتهم تتعلق بغسل الأموال والفساد المالي الواسع. وقد أوضح بيان صادر عن إدارة الهجرة الفنزويلية أن قرار الترحيل استند إلى تورط صعب في جرائم متعددة داخل الأراضي الأمريكية، وهي قضايا حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق. ومن المثير للاهتمام أن علاقة صعب بنظام نيكولاس مادورو كانت وثيقة للغاية، حيث لعب دور الوسيط المالي والرئيسي في تأمين استيراد السلع الأساسية لبرامج المواد الغذائية المدعومة، وهو البرنامج الذي طالته اتهامات بالفساد الممنهج.

وكان صعب قد اعتُقل سابقاً في عام 2020 في الرأس الأخضر قبل تسليمه لواشنطن، ثم أُطلق سراحه في عام 2023 ضمن صفقة تبادل أسرى، ليعود ويُعين في الحكومة قبل أن يتم إقالته مؤخراً. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الفنزويلية لجأت إلى اعتباره مواطناً كولومبياً لتجاوز الحظر الدستوري الذي يمنع تسليم المواطنين الفنزويليين لدول أخرى، مما يعكس تحولات في التوازنات السياسية الداخلية والضغوط الخارجية الممارسة على كراكاس لتقليص شبكات الدعم المالي للنظام الحاكم.

إن عملية الترحيل هذه تشير بوضوح إلى تآكل الحماية التي كان يتمتع بها المقربون من الدائرة الضيقة للنظام الفنزويلي أمام المطالبات القانونية الدولية. وفي سياق منفصل، تعيش جمهورية كوبا حالة من التأهب والتوتر المتزايد مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قامت هيئة الدفاع المدني الكوبية بإصدار ما وصفته بـ 'الدليل العائلي' للحماية من العدوان العسكري. هذا الدليل، الذي نُشر عبر المواقع الإلكترونية الحكومية في عدة مقاطعات، يهدف إلى توجيه العائلات الكوبية نحو كيفية التصرف في حال وقوع هجمات عسكرية محتملة.

وتتضمن الوثيقة توصيات عملية تبدأ من تجهيز حقائب طوارئ تحتوي على المياه والطعام والأدوية ومستلزمات النظافة، وصولاً إلى كيفية التعامل مع إنذارات الضربات الجوية وتعلم مبادئ الإسعافات الأولية. يأتي هذا التحرك في وقت تفرض فيه واشنطن حصاراً مشدداً على المحروقات في الجزيرة الشيوعية، بدعوى وجود 'تهديد استثنائي' للأمن القومي الأمريكي، مما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

ورغم أن الدليل لم يحظَ بتغطية إعلامية واسعة في الصحف الوطنية، إلا أن نشره في 'بوابة المواطن' المحلية يشير إلى استراتيجية الدولة في تهيئة السكان نفسياً وعملياً لمواجهة أي تصعيد عسكري، في ظل أزمة اجتماعية غير مسبوقة يفتقر فيها السكان إلى أبسط الضروريات الأساسية، مما يجعل هذا الدليل يبدو كأنه محاولة لملء الفراغ الأمني والنفسي لدى المواطنين القلقين من مستقبل العلاقات مع الجار الشمالي. أما في كولومبيا، فقد فجرت سلطات الهجرة في بوغوتا مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيد زيارات الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين وشريكته غيلين ماكسويل إلى البلاد.

وكشفت السجلات الرسمية أن إبستين زار كولومبيا في عام 2002، بينما عادت ماكسويل للزيارة في عام 2007. وتكتسب هذه المعلومات أهمية قصوى لكونها تزامنت مع فترة حكم الرئيس الكولومبي السابق أندريس باسترانا، الذي ورد اسمه بشكل متكرر في الوثائق السرية التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية مؤخراً والمتعلقة بشبكة الجرائم الجنسية التي أدارها إبستين.

إن هذا الكشف يضع الإدارة السياسية السابقة في كولومبيا تحت مجهر المساءلة العامة، ويثير تساؤلات عميقة حول طبيعة العلاقات التي كانت تربط المسؤولين الكولومبيين بهذا الملياردير المثير للجدل، ومدى تغلغل نفوذه في الدوائر السياسية الرفيعة في أمريكا اللاتينية. إن تداخل هذه الأحداث الثلاثة في منطقة واحدة يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني في أمريكا اللاتينية، حيث تتشابك ملفات الفساد العابر للحدود مع التوترات الجيوسياسية والنزاعات القانونية الدولية، مما يجعل المنطقة ساحة مفتوحة للصراعات القانونية والسياسية التي تقودها القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، في سعيها لفرض أجندتها الأمنية والقضائية على الدول المجاورة، مما يعيد صياغة مفهوم السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط القضائية الدولية





