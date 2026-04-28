تقلبات الطقس وتأثيرها على الصحة: نصائح وإرشادات للحماية

تحذيرات طبية من تأثير التقلبات الجوية الحادة على تفاقم الأمراض المزمنة والصحة النفسية، مع تقديم نصائح للوقاية والتخفيف من الأعراض.

تشهد العديد من المناطق حول العالم تقلبات جوية حادة ومفاجئة، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن تأثير هذه التغيرات على ال صحة العامة. يؤكد الدكتور أندريه كوندراخين، وهو أخصائي بارز في الأمراض الباطنية وأمراض القلب، أن هذه التقلبات الجوية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة لدى المرضى، بالإضافة إلى انخفاض عام في مستوى الطاقة والأداء البدني، والشعور بالإرهاق والتعب الشديد.

ويشير الدكتور كوندراخين إلى أن الجسم يحتاج إلى فترة زمنية للتكيف مع الظروف الجوية الجديدة، تقدر بحوالي سبعة أيام، خاصةً عند الانتقال من طقس دافئ ومريح إلى طقس بارد وغائم. ويوضح أن الدماغ البشري قد يختبر نوعًا من 'التوتر' النفسي والعاطفي نتيجة لهذه التغيرات المفاجئة، مما يؤدي إلى تباطؤ في العمليات الإدراكية والقدرة على التركيز. هذا التأثير لا يقتصر على الجانب الجسدي فحسب، بل يمتد ليشمل الصحة النفسية والعاطفية للفرد.

من جهتها، تقدم الدكتورة ناتاليا غفريلوفا، وهي أخصائية في أمراض القلب، مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من الآثار السلبية لتقلبات الطقس على الجسم. تنصح الدكتورة غفريلوفا بتجنب الإفراط في النشاط البدني خلال هذه الفترات، والتقليل من استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وزيادة كمية الماء التي يتم شربها يوميًا.

وتؤكد أن الأعراض المرتبطة بهذه الحالة قد تزداد حدة بشكل خاص عند حدوث انخفاض مفاجئ في الضغط الجوي، أو تغيرات كبيرة في درجات الحرارة، أو زيادة في نسبة الغيوم، أو تغيرات في مستويات الرطوبة في الهواء. وتشمل الأعراض الشائعة التي قد يعاني منها الأشخاص الصداع، والشعور بالضعف العام والتوعك، وتقلبات في ضغط الدم (سواء ارتفاعًا أو انخفاضًا)، بالإضافة إلى الشعور باللامبالاة وعدم الاهتمام.

ومع ذلك، تشدد الدكتورة غفريلوفا على أن هذه الأعراض تعتبر رد فعل طبيعي لدى معظم الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من أمراض مزمنة، وتختفي عادةً بمجرد أن يتكيف الجسم مع الظروف الجوية الجديدة. وتضيف الدكتورة يلينا موروشكينا أن الحساسية المناخية ليست مرتبطة بالطقس نفسه بشكل مباشر، بل بحالة الشخص الصحية العامة وقدرته على التكيف مع التغيرات. وتوضح كيف أن التغيرات الجوية يمكن أن تؤثر على الصحة بشكل عام، وكيف يمكن تخفيف أعراض الحساسية المناخية من خلال اتباع بعض الإجراءات الوقائية.

ويؤكد الدكتور سيرغي إشكوفسكيخ، وهو أخصائي في التشخيص بالموجات فوق الصوتية، أن التقلبات المفاجئة في درجات الحرارة لها تأثير سلبي على جسم الإنسان، خاصةً خلال موسم البرد. ويشير إلى أن هذه التقلبات تزيد من خطر الإصابة بالعدوى ونزلات البرد. كما يذكر أن تقلبات الطقس معروفة بتأثيرها على المزاج، وأحد أبرز الأمثلة على ذلك هو الإصابة بالاضطراب العاطفي الفصلي، وهو نوع من الاكتئاب يرتبط بتغير الفصول.

لذا، من الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الصحة والحفاظ على الرفاهية العامة خلال فترات التقلبات الجوية الحادة. إن فهم كيفية تأثير الطقس على الجسم واتباع النصائح الطبية يمكن أن يساعد في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بهذه التغيرات





